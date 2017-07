BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Deutschland im internationalen Vergleich mangelhafte Entwicklung bei der Digitalisierung in der Medizin attestiert. "Unser Ziel in der Gesundheitsforschung - und deshalb haben wir ja auch in der Hightech-Strategie da einen Schwerpunkt gesetzt - muss ja sein, auch Rückstände aufzuholen", sagte Merkel (CDU) in einem am Sonntag veröffentlichten Video-Beitrag auf der Website der Bundeskanzlerin.

Bei der Ausschreibung von Forschungsprojekten müsse man mit dem Forschungsministerium darüber sprechen, was Forscher behindert, Verfahren müssten beschleunigt werden. Auch sprach sich die Kanzlerin für die seit Jahren geplante Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte aus.

In der Medizin umfasst Digitalisierung verschiedene Aspekte, etwa den Einsatz von Robotern bei Operationen. Beispielsweise sollen sich aber auch Krankenhäuser besser mit Experten austauschen können./maf/DP/zb

ISIN DE0007236101 US3696041033 NL0000009538

AXC0016 2017-07-09/12:49