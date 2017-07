Der Start der Bilanzsaison könnte die Aktienmärkte in der neuen Woche aus ihrer Sommerlethargie reißen. Die Handelsumsätze dürften allerdings weiter zurückgehen, da sich mehr und mehr Anleger in den Urlaub verabschieden. In der abgelaufenen Woche kam der Dax so gut wie nicht von der Stelle und notierte am Freitagmittag bei 12.350 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...