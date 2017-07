Milliarden-Fusion: Reederei Cosco will Rivalin Orient Overseas schlucken

PEKING/HONGKONG - Die Fusionswelle unter den weltgrößten Container-Reedereien setzt sich mit einer weiteren Milliardenübernahme fort. Die chinesische Reederei Cosco will ihre Rivalin Orient Overseas International aus Hongkong für umgerechnet 5,5 Milliarden Euro schlucken, wie sie am Sonntag mitteilte. Mit dem Deal entsteht die drittgrößte Container-Reederei der Welt.

Henkel-Chef bestätigt Übernahme-Strategie - Weitere geplant, aber keine Megadeals

DÜSSELDORF - Der Klebstoff- und Konsumgüterhersteller Henkel hält weiter nach Übernahmezielen Ausschau. Dabei hat Unternehmenschef Hans Van Bylen aber keine Groß-Akquisitionen im Stil des geplanten Monsanto-Kaufs durch Bayer im Blick. Auf die Frage in einem Interview mit der ?Rheinischen Post? (Samstagausgabe), ob ein Zukauf in der Höhe von mehr als die Hälfte des eigenen Börsenwerts in Frage komme, antwortete er: "Eher nicht. Im Klebstoffgeschäft sind wir bereits mit Abstand globaler Marktführer. In unseren Konsumgütergeschäften ist es hingegen wichtig, führende Positionen in den Märkten zu haben, in denen wir aktiv sind."

Henkel sieht weiter keine direkte Gefahr durch Trump und Protektionismus

DÜSSELDORF - Der Klebstoff- und Konsumgüterhersteller Henkel fürchtet sich weiter nicht vor einer möglichen Verschärfung der US-Politik gegenüber ausländischen Unternehmen unter Präsident Donald Trump. "Die USA sind unser größter Markt, noch vor Deutschland und China. Wir produzieren mit etwa 8000 Mitarbeitern an rund 50 Standorten vor Ort für den US-Markt", sagte Unternehmenschef Hans Van Bylen der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Protektionistische Maßnahmen in den USA würden uns daher kaum direkt treffen."

ROUNDUP/E-Mobilität: Umweltministerin fordert mehr Tempo von Autoindustrie

BERLIN - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks mahnt die deutschen Autobauer zu mehr Tempo beim Umstieg auf alternative Techniken wie den Elektroantrieb. "Wenn die deutsche Autoindustrie so weitermacht wie bisher, wird sie in spätestens zehn Jahren auf dem Weltmarkt ernste Probleme haben", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post" (Samstag). Der Druck aus anderen Ländern nehme zu, vor allem aus China, sagte sie. "Und das ist auch gut so."

Google-Gründer Page wird in Roboterwagen-Streit mit Uber befragt

SAN FRANCISCO - Google-Mitgründer Larry Page wird sich im Streit um das Roboterwagen-Programm von Uber Fragen von Anwälten des Fahrdienst-Vermittlers stellen müssen. Page verfüge über wichtige Informationen aus erster Hand zu dem Sachverhalt, erklärte ein Richter am Freitag. Die Google-Schwesterfirma Waymo wirft Uber vor, von ihr gestohlene Roboterwagen-Technologie einzusetzen.

Wieder deutlich mehr 'Skimming'-Angriffe auf Geldautomaten

FRANKFURT - Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland im laufenden Jahr wieder deutlich häufiger zugeschlagen. Dennoch stieg der Schaden durch solche "Skimming"-Angriffe nur leicht, wie Euro Kartensysteme auf Anfrage mitteilte. Die Frankfurter Einrichtung kümmert sich im Auftrag der deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten.

Bosch will Robotertaxis bereits 2018 auf die Straße schicken

STUTTGART - Bereits vom kommenden Jahr an will Bosch in Deutschland selbstfahrende Taxis auf die Straße schicken. "Wir werden 2018 die ersten kleineren Flotten an Robo-Taxis in deutsche Städte bringen", sagte Gerhard Steiger, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Chassis Systems Control, der Fachzeitung "Automobilwoche" (Montag). Zunächst werde aus Sicherheitsgründen aber noch ein Fahrer an Bord sein. Die breite Markteinführung sei für 2022 geplant. "So lange dauert es aus unserer Sicht, bis die Technologie wirklich abgesichert ist und alle Eventualitäten vorgedacht sind", sagte Steiger.

Übernahme-Streit zwischen Knorr-Bremse und Haldex verschärft sich

STOCKHOLM/MÜNCHEN - Der Streit zwischen dem Bremsenhersteller Knorr-Bremse und dem von ihm umworbenen Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex nimmt an Schärfe zu. Haldex veröffentlichte am Freitag weitere Zweifel, dass die zuständigen Kartellbehörden die Übernahme durch Knorr-Bremse genehmigen würden und führte dazu eine Rückmeldung der Aufseher aus den USA an. Knorr-Bremse wies dies am Abend zurück und nannte das Vorgehen des Haldex-Verwaltungsrats "eigennützig" und einen "verantwortungslosen Schritt", um die Kartellfreigabe zu behindern.

ROUNDUP 2/Dobrindt schwenkt um: Berliner Flughafen Tegel offen halten

BERLIN - Elf Wochen vor der Bundestagswahl bekommt die Debatte über einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel neuen Schwung. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) schlug sich am Freitag überraschend auf die Seite der Tegel-Befürworter. Die Projektpartner Berlin und Brandenburg waren nach eigenen Angaben vorab nicht informiert. Gemeinsam hatten sie vor zwei Jahrzehnten vereinbart, Tegel zu schließen, wenn der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld in Betrieb geht.

Weitere Meldungen -Flughafen Hahn verbucht Plus bei Fracht - weniger Passagiere -G20: Journalistenvertreter rügen Entzug von Akkreditierungen -G20/ROUNDUP/Merkel: G20 wollen Kampf gegen Internet-Terrorpropaganda ausweiten -Mehrheit der Bahn-Mitarbeiter will lieber mehr Urlaub als mehr Geld -Erste Frau an Spitze der führenden iranischen Fluggesellschaft -Verdi will in Tarifverhandlungen für Einzelhandel Druck erhöhen -ROUNDUP: Camping-Boom treibt Preise bei Reisemobilen - Markt leergefegt -Arbeiten am Berliner Hauptstadtflughafen vielleicht noch bis 2018 -Minister sieht weiteren Meilenstein für LNG-Terminal in Brunsbüttel -Hard-Candy-Pleite: Gläubiger fordern mehr als 46 Millionen Euro -Unwetter richten örtlich Millionenschäden an -Merkel räumt Rückstände bei Digitalisierung in der Medizin ein -Unis kritisieren Industrie: Auftragsforschung als 'Kuckucksei'? -Presse: Manchester United bietet für Lukaku 100 Millionen und Rooney

