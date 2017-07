Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Es gibt keine Zweifel mehr, dass Gasturbinen von Siemens in zwei Kraftwerken auf der Krim eingesetzt werden sollen - wofür sie nicht bestimmt gewesen sind. Zwei Turbinen stehen schon auf der Schwarzmeer-Halbinsel, zwei weitere befinden sich auf dem Weg dorthin. Der Vorfall, der den deutschen Technologiekonzern in den Verdacht des Bruchs von Embargovorschriften gebracht hat, wird immer undurchsichtiger. Im Zentrum steht der russische Staatskonzern Rostec. Der versucht, für die Krim dringend benötigte Kraftwerke zu bauen. (FAZ S. 19)

AUDI - Der aus Italien stammende frühere Audi-Manager Giovanni P., der im Zusammenhang mit der Abgasaffäre seit vergangener Woche in München in Untersuchungshaft sitzt, will mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Sein Rechtsanwalt Walter Lechner teilte der Süddeutschen Zeitung auf Anfrage mit: "Mein Mandant sagt aus. Er kooperiert mit der Staatsanwaltschaft, um seinen Beitrag zur Aufklärung des Sachverhalts zu leisten." (Süddeutsche Zeitung S. 20)

DEUTSCHE POST - Die Deutsche Post DHL ist global tätig - der Gewinnbringer bleibt zumindest vorläufig der Heimatmarkt. Nach dem stärkeren Rückgang der Briefmengen zu Jahresbeginn bewege man sich mit einer Schrumpfung von zwei bis drei Prozent nun wieder im normalen Fahrwasser, sagt Melanie Kreis, die Finanz- und Noch-Personalchefin des Bonner Konzerns. Die Verschiebungen zwischen Paket und Brief stellen die Planungen für die Zustellung vor neue Herausforderungen. "Wir testen gerade, ob Briefzusteller, die zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind, auch kleinere Packstücke für ihre städtischen Zustellbezirke mitnehmen können", sagt Kreis. In einem Pilotprojekt erprobt die Post unter anderem in Hamburg, Duisburg, Weimar und Dresden diese neue Form der "Verbundzustellung", die es sonst nur auf dem Land gibt, wo die Zusteller mit dem Auto unterwegs sind. (FAZ S. 19)

ENBW - An Autobahntankstellen wird es bald ein gewohnter Anblick sein: Neben Diesel, Benzin und Gas wird man auch immer häufiger Strom tanken können. ENBW hat bereits damit angefangen, die am stärksten frequentierten Stationen der Tank & Rast AG mit solchen Ladesäulen auszustatten. 34 waren es im vorigen Jahr, Ende dieses Jahres sollen es 119 sein - auch außerhalb des Stammgebiets Baden-Württemberg, in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Bis 2020 will der Konzern 1.000 Standorte anbieten, nicht nur an Autobahnen, sondern auch auf dem Land und in Städten, wie Frank Mastiaux sagt, der Vorstandsvorsitzende der Energie Baden-Württemberg. (FAZ S. 22)

DEUTSCHE BAHN - Die Bahn-Tochtergesellschaft DB Schenker will im nächsten Frühjahr die ersten vernetzt fahrenden Lastwagen auf die Straße bringen. In Testfahrten soll die Marktreife der "Platooning-Technologie" überprüft werden. Die Lkw werden auf dem "Digitalen Testfeld" des Bundes auf der Autobahn 9 zwischen Nürnberg und München auf Tour sein. Zunächst sollen im Konvoi nur zwei Lkw ohne Ladung elektronisch vernetzt in kurzem Abstand hintereinander fahren. Im Laufe des Jahres sollen dann bis zu drei Fahrten täglich mit Ladung unterwegs sein. (FAZ S. 19/Handelsblatt S. 19)

SEB - "Wir sind immer hungrig", sagte Thierry de La Tour d'Artaise, Vorstandschef von SEB, dem französischen Weltmarktführer für kleine Hausgeräte, in einem Interview. De La Tour hat ein Faible für Firmen mit "germanischer Konnotation". Die deutschen Traditionsmarken Krups und Rowenta zählen zu SEB - und seit Neuestem der Besteckhersteller WMF. Nur ein deutscher Rivale stört ihn noch, Vorwerk. "Vorwerk vertreibt seine Produkte sehr erfolgreich auf Verkaufspartys, die sie bei den Kunden zu Hause veranstalten. Da sage ich: Chapeau! Allerdings haben wir uns nie für diesen Vertriebsweg interessiert. Und im direkten Vergleich, denke ich, ist unser Krups Prep&Cook die bessere Küchenmaschine." (SZ S. 18)

