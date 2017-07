Moneycab.com: Herr Rothen, Ihr mexikanischer Produktionsstandort soll Ende 2017 ans Band gehen. Könnte Donald Trump einen Strich durch diese Rechnung machen?

René Rothen: Gemäss Ranking belegt Mexiko Platz 7 von 26 Automobilindustrie-Nationen. Entsprechend ist Mexiko für Adval Tech sehr wichtig, folgen wir doch entsprechend unserer Strategie unseren OEM-Kunden dorthin, wo es für beide Parteien Sinn macht. So geschehen am Beispiel von Audi, wonach wir Produkte in unserem Werk in Ungarn für den europäischen Bedarf produzieren und nun in Mexiko für den lokalen Bedarf. Mexiko stellt für uns eine sehr wichtige Plattform dar, haben sich doch renommierte Automobilhersteller - Kunden von Adval Tech- in Mexiko niedergelassen.

Weshalb hat Adval Tech Mexico nur ein Stammkapital von 3000 Dollar?

Es geht hier um technische Angaben, wenn man eine neue Firma gründet. Wir haben bereits eine Kapitalerhöhung beschlossen und sind in der Implementierungsphase.

In Brasilien ist es gelungen, nach einigen schwierigen Jahren neue Aufträge zu erhalten. Aber immer wieder kommt es in der brasilianischen Wirtschaft zu Skandalen. Bekommen Sie davon bei Styner+Bienz do Brasil überhaupt etwas mit?

Die politische Situation in Brasilien ist nicht immer einfach zu verstehen. Grundsätzlich sind wir von den Skandalen nicht direkt betroffen, es sei denn, diese haben Auswirkungen wie etwa Streiks. Die wirtschaftliche Situation des Landes ist unstabil. In der Automobilbranche, in der wir tätig sind, haben wir viele neue Projekte akquirieren können. Die Frage ist, ob die OEM (Automobilhersteller) wegen eventuell tieferer Nachfrage diese Projekte verschieben werden. Zurzeit scheint dies nicht der Fall zu sein.

"Die wirtschaftliche Lage in Brasilien ist instabil, aber im Moment werden dort keine Projekte in der Automobilbranche verschoben."

René Rothen, CEO Adval Tech

Das letzte Geschäftsjahr war geprägt durch riesige strategische Weichenstellungen, unter anderem die komplette Fixierung auf die Automobilindustrie nach dem Verkauf des Formengeschäfts. Wird Adval dadurch nicht extrem prozyklisch?

Unsere Fokussierungsstrategie seit ein paar Jahren ist ganz klar: wir wollen ein globaler Anbieter von technologisch anspruchsvollen Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff primär für die Automobilindustrie sowie auch in verwandten Anwendungen werden. Hier handelt es sich um Komponenten, die bezüglich Stückzahl, Qualitätsanforderungen, Lebensdauer und Produktionsprozessen mit denen der Automobilindustrie vergleichbar sind. Wir beliefern OEMs (Premiumsegment BMW, ...

