OAKVILLE, ONTARIO - 10. Juli 2017. Giyani Gold Corp. (TSXV: WDG; KT9: GR) ("Giyani" oder das "Unternehmen") gibt den Beginn der Entnahme von Großproben und der metallurgischen Tests auf dem Manganprojekt K. Hill des Unternehmens (88-%-Beteiligung) in Süd-Botswana bekannt.

Dr. Ian Flint wurde von Giyani als Chef-Metallurge zur Leitung des metallurgischen Testprogramms des Unternehmens eingestellt. Dr. Flint ist zurzeit mit Giyanis Projektleiter und Geologenteam vor Ort in Botswana, um mehrere Manganvorkommen zu besichtigen, die während der jüngsten Erkundungskartierung- und Probennahmeprogramme entdeckt wurden. Dr. Flint wird während seines Aufenthalts in Botswana Schlüsselbereiche identifizieren, wo das Unternehmen ein zukünftiges Großprobenprogramm und metallurgisches Programm durchführen wird. Das Unternehmen erwartet, dass es mittels dieses Programms die Risiken auf den Projekten des Unternehmens stark verringern und das Verständnis der Minerallagerstätten verbessern wird. Dr. Flint wird die Mineralaufbereitungstests an den gesammelten Proben überwachen und die erhaltenen Konzentrate werden anschließend von unabhängigen Raffinierungslabors in Toronto, Südafrika und Deutschland analysiert, um die möglichen Verwendungszwecke dieses Produkts zu identifizieren. Die Ergebnisse werden dem Unternehmen eine Schätzung des Mahlgrades, des möglichen Gehalts und der Ausbringungsgehalte geben. Giyanis laufendes regionales Kartierungs- und übertägiges Probennahmeprogramm wird parallel zu dieser neuen Phase der Großprobenentnahme und metallurgischer Tests fortgesetzt.

Dr. Flint ist ein Absolvent der University of Toronto (B.A.Sc. in Ingenieurgeologie und M.A.Sc. in Metallurgietechnik) und promovierte an der University of British Columbia in Bergbau- und Mineralverfahrenstechnik. Er besitzt 34 Jahre Berufserfahrung sowohl im Hochschul- als auch Unternehmensbereich, wo er erfolgreich kommerzielle Projekte in Kanada, in den USA, in Afrika und Asien leitete. In der Fakultät für Ingenieurwesen an der Dalhousie University führte er Forschungsarbeiten durch und hielt Vorlesungen.

"Die Ernennung von Dr. Flint ist ein großer Gewinn für unser technisches Weltklasse-Team. Er ist einer von Kanadas führenden Mineralaufbereitungsexperten. Dr. Flints Fokus lag in den letzten Jahren vor allem auf den mineralischen Eigenschaften, die für eine Verwendung zur Herstellung von wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterien ideal sind," sagte Wajd Boubou, President. "Giyanis Fokus auf den Unternehmenswert ist grundlegend für unsere Planung und Umsetzung. Die frühzeitige Einstellung eines der führenden Metallurgen in Kanada zur Durchführung unseres Explorationsprogramms ist ein wichtiger Schritt, zu garantieren, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Giyanis ultimatives Ziel ist die Identifizierung einer abbaubaren, wirtschaftlichen, hochgradigen Manganlagerstätte in kürzestmöglicher Zeit, die für spezielle Märkte geeignet ist."

Im Namen des Board of Directors der Giyani Gold Corp.

Duane Parnham Executive Chairman Kontakt: Giyani Gold Corporation Wajd Boubou President & CEO Tel.: 1.289.837.0066 wboubou@giyanigold.com

