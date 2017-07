Bei dem Leasing-Spezialisten ist das Neugeschäft in den ersten 6 Monaten gut gelaufen. Im ersten Halbjahr stieg das akquirierte Volumen - die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - im Leasing um 20,9 % auf 939,5 Mio. €. Besser als zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet entwickelte sich auch das Neugeschäft im Factoring. Die Summe der angekauften Forderungen nahm gegenüber dem Vorjahr um 24,8 % auf 199,7 Mio. € zu. Zufrieden zeigte sich das Unternehmen auch mit der Profitabilität des akquirierten Volumens: Im Segment Leasing betrug der Deckungsbeitrag 2 des Neugeschäfts 169,8 nach 142,5 Mio. € in der ersten Hälfte des Vorjahres. Insgesamt wuchs das Neugeschäft in der Gruppe in der Berichtszeit um 21,7 % auf 1,15 Mrd. €. Es gab insgesamt 236.179 Leasinganfragen (davon international 198.310), aus denen 110.206 neue Leasingverträge (davon international 90.625) generiert wurden. Der Mittelwert pro Leasingvertragsabschluss bewegte sich mit 8.525 (8.513) € weiterhin auf dem geschäftstypischen Niveau. Aufgrund dieser guten Entwicklung im ersten Halbjahr und der ebenso guten Perspektiven für den weiteren Geschäftsjahresverlauf erwartet der Vorstand nun, dass das Leasing-Neugeschäft 2017 in einer Spanne von 16 bis 21 % liegen wird (zuvor: 11 bis 16 %). Der Aktienkurs dürfte sich vor diesem Hintergrund deutlich beschleunigen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 27 vom 8.07.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info