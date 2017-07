DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der G20-Gipfel in Hamburg hat sich auf eine gemeinsame Gipfelerklärung verständigt und ist damit am befürchteten Eklat vorbeigeschrammt. In der Klimaschutzpolitik wird allerdings die abweichende Position der USA mit Blick auf das Pariser Abkommen ausdrücklich festgehalten. Die übrigen 19 Staaten erklären das Klimaabkommen als "unumkehrbar".Alle G20-Staaten, auch der dem Protektionismus eher zugeneigte Trump, stellten sich hinter die Gipfelforderung, "die Märkte offen zu halten". Auch das Prinzip der Nichtdiskriminierung soll eingehalten werden. Allerdings sind die anderen G20-Staaten auf Trump zugegangen. Die Bedeutung "legitimer Instrumente" zur Verteidigung des eigenen Handels wird ausdrücklich betont. Die G20-Länder wollen ferner mit einem Aktionsplan für mehr Wachstum und Jobs in aller Welt sorgen. Der sogenannte Hamburg Action Plan verweist zwar auf die anziehende Weltwirtschaft, merkt allerdings an, dass das Wachstum geringer sei als erwünscht; Abwärtsrisiken seien weiter vorhanden. Die G20 räumten ein, dass das im Jahr 2014 vereinbarte Ziel, das Bruttoinlandsprodukt der G20 bis 2018 um 2 Prozent zu steigern, wohl erst später erreicht wird. Die G20 sprechen sich außerdem erneut für Strukturreformen aus. Zur Ankurbelung der Konjunktur setzen sie wie bisher auf einen Mix aus Finanz- und Geldpolitik sowie Strukturreformen. Die G20 bekräftigen ihre Aussage, dass sie Wechselkurse nicht manipulieren und auf eine gezielte Schwächung ihrer Währungen verzichten wollen, mit denen Länder sich unfaire Vorteile im globalen Wettbewerb verschaffen könnten. In der Erklärung heißt es auch, dass die Vereinigten Staaten anderen Ländern in enger Zusammenarbeit dabei helfen wollen, ihre jeweiligen Klimaziele zu erreichen. Die USA betonen dabei auch den "saubereren und effizienteren Einsatz fossiler Energien". Eine Formulierung, die unter anderem aufs Fracking anspielen und damit Staaten wie Deutschland nicht sonderlich gefallen dürfte. Die wohl schwierigsten Verhandlungen neben dem Klima betrafen die Überproduktion von Stahl. Hier soll die Rolle des Globalen Forums Stahl, das beim G20-Gipfel in Hangzhou initiiert wurde, forciert werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 DE/Naga Group AG, Erstnotiz im Segment Scale

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Deutsche Rohstoff AG 0,60 EUR Helma eigenheimbau AG 1,10 EUR Hornbach Holding Stämme 1,50 EUR KAP-Beteiligungs AG 2,00 EUR Nucletron Electronic AG 0,20 EUR Schweizer Electronic AG 0,65 EUR SM Wirtschaftsberatungs AG 0,06 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Mai Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,1 Mrd Euro zuvor: +19,8 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +16,2 Mrd Euro zuvor: +15,1 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.427,00 +0,18% Nikkei-225 20.070,78 +0,71% Shanghai-Composite 3.210,67 -0,23% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.388,68 +0,06% DAX-Future 12.415,00 +0,63% XDAX 12.424,47 +0,64% MDAX 24.573,28 +0,07% TecDAX 2.220,04 +0,29% EuroStoxx50 3.463,84 +0,05% Stoxx50 3.116,31 -0,11% Dow-Jones 21.414,34 +0,44% S&P-500-Index 2.425,18 +0,64% Nasdaq-Comp. 6.153,08 +1,04% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54 -8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Etwas fester - Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Wochenauftakt. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen aus Asien, aber auch von den Ergebnissen des G20-Gipfels: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagt ein Marktteilnehmer. "Nun wartet der Markt auf den Beginn der Berichtsaison", sagt der Marktteilnehmer. "Steigen die Unternehmensgewinne so deutlich wie erwartet, haben auch die Kurse Aufwärtspotenzial", ergänzt er. "Die Rahmenbedingungen sind gut, so dass Marktteilnehmer Positionen mit Blick auf die Berichtsaison aufbauen könnten", sagt er. Auch vom Umfeld kommt erst einmal kein Störfeuer. Der Euro liegt kaum verändert eng an der Marke von 1,14 Dollar. Die leichte Erholung der Ölpreise dürfte die Stimmung eher stützen. Und der Terminkalender ist zum Wochenauftakt noch relativ leer. Die Zinsentwicklung dürfte erst am Dienstag mit Reden mehrerer US-Notenbanker wieder in den Blick geraten.

Rückblick:

Kaum verändert - Weder starke Daten zur deutschen und französischen Industrieproduktion noch der US-Arbeitsmarktbericht konnten an den Börsen für nennenswerte Impulse sorgen. Dies galt auch für den US-Arbeitsmarktbericht. Ein Marktteilnehmer sprach von einem "Stabilisierungstag" nach den jüngsten Kursverlusten. Stark zeigten sich nach der jüngsten Verschnaufpause die Versorgerwerte. Ihr Branchenindex stieg um 0,6 Prozent. Auf der anderen Seite fielen Prosiebensat.1 um 2,1 Prozent, nachdem Exane die Kaufempfehlung zurückgezogen hatte. Der Mediensektor führte die Verliererliste an, der Branchenindex verlor 1,3 Prozent. Publicis und Mediaset verzeichneten Abschläge von mehr als 3 Prozent. Die Umsatzzahlen von Carrefour waren zwar besser als erwartet ausgefallen. Allerdings wies Bernstein darauf hin, dass sich der Einzelhändler die Zuwächse durch Sonderangebote und Preisnachlässe erkaufen musste. Carrefour verloren 4,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die großen Gewinner waren wieder einmal Eon mit 2 und RWE mit 2,8 Prozent Plus. Die UBS hatte Eon auf die Kaufliste genommen und Goldman Sachs hielt RWE weiterhin für aussichtsreich. In der zweiten Reihe richteten sich die Blicke auf Stada. Laut einer Meldung soll die Investmentgesellschaft Elliott inzwischen über 5 Prozent an Stada halten. Das dürfte den Übernahmekampf zusätzlich anheizen. Stada zogen um 2,6 Prozent an. Osram gewannen 3,7 Prozent. HSBC hat die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel erhöht. Deutz brach dagegen um 13 Prozent ein. Volvo hatte sich von seiner 25-Prozentbeteiligung an Deutz getrennt.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,3% auf 12.424 Punkte

Der Gesamtmarkt präsentierte sich im Gleichklang mit der Wall Street etwas fester. Auffallende Kursbewegungen bei Einzelwerten habe es aber nicht gegeben, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Freundlich - Auf Erholungskurs ist die Wall Street gegangen. Trotz der auf ein Achtwochenhoch gestiegenen Renditen am US-Rentenmarkt zeigten sich die Anleger wieder mutiger als am Vortag. Auch ein abstürzender Ölpreise bremste kaum die Kauffreude. Vor allem die zuletzt gebeutelten Technologiewerte zeigten sich erholt. Gestützt wurde der US-Aktienmarkt von dem positiven US-Arbeitsmarktdaten. Die Technologiewerte liefen dem Markt voran. Stärkster Sektor waren Halbleiter mit plus 1,7 Prozent, der Softwaresektor stieg um 1,2 Prozent. Im Dow gehörten Apple, Intel und Microsoft zu den stärksten Werten mit einem Plus von 0,7 bis 1,3 Prozent. Die Boeing-Aktie rückte um 0,5 Prozent vor. Der Flugzeughersteller hat im zweiten Quartal 183 Maschinen ausgeliefert. Das Investmentvehikel Berkshire Hathaway des Starinvestors Warren Buffett übernimmt den US-Stromnetzbetreiber Oncor in einem Milliardendeal. Für die Berkshire-Aktie ging es 0,5 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie erholte sich mit einem Plus von 1,4 Prozent von dem jüngsten Absturz. Der E-Autobauer wird in Australien die weltweit größte Lithium-Ionen-Batterie-Speicheranlage errichten. Synchronoss Technologies schnellten um 4 Prozent empor. Die Software-Gesellschaft will alle strategischen Optionen prüfen - darunter auch einen Verkauf. Für Palo Alto Networks ging es 2,7 Prozent nach oben. Die Aktie wurde von der Citigroup auf "Buy" hochgestuft.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1403 +0,0% 1,1399 1,1388 EUR/JPY 130,16 +0,1% 130,00 129,90 EUR/CHF 1,0994 +0,1% 1,0989 1,0988 GBP/EUR 1,1313 +0,0% 1,1304 1,1313 USD/JPY 114,15 +0,1% 114,03 114,08 GBP/USD 1,2901 +0,1% 1,2886 1,2883

Nach schwachen Daten aus Großbritannien legte der US-Dollar zum britischen Pfund deutlich zu. Der Euro reagierte volatil zum Greenback auf die Arbeitsmarktdaten, stand aber schließlich mit 1,1401 Dollar ein Stück unter dem Niveau des Vorabends.

Am Montagmorgen pendelt der Euro noch immer um die Marke von 1,14 Dollar. Zur japanischen Währung legen Euro und Dollar aber deutlicher zu. Der Yen fällt zum Dollar auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten und zum Euro auf ein 17-Monatstief. Hintergrund sie die Anleihekäufe der japanischen Notenbank, mit denen die Bank of Japan die Zehnjahresrendite japanischer Anleihen bei etwa 0,0 Prozent halten will.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,63 44,23 +0,9% 0,40 -21,6% Brent/ICE 47,13 46,71 +0,9% 0,42 -19,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Ölmarkt untermauerte aufs Neue, wie pessimistisch Anleger gegenüber dem einstigen "schwarzen Gold" gestimmt sind. Nach der Vortagesrally in Reaktion auf einen deutlichen Lagerabbau in den USA verfestigte sich erneut der Preisverfall. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 2,8 Prozent auf 44,23 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent ebenfalls um 2,8 Prozent auf 46,78 Dollar. Die Befürchtung eines Überangebots trotz der beschlossenen Förderbegrenzungen großer Produzenten weiche einfach nicht aus dem Markt, hieß es mit Blick auf Nigeria, Libyen und Iran, die alle nicht mit von der Partie sind. Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass das Erdölkartell Opec die Balance zwischen Angebot und Nachfrage nicht im Alleingang realisieren kann.

Am Montagmorgen erholen sich die Ölpreise im asiatisch dominierten Handel von dem Rücksetzer, den sie am Freitag erlitten hatten. Es handele sich aber um eine reine Gegenbewegung auf die Verluste, heißt es. Das hartnäckig vorhandene Überangebot dürfte eine nachhaltige Erholung vorerst verhindern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,41 1.213,22 -0,1% -1,81 +5,2% Silber (Spot) 15,51 15,61 -0,7% -0,10 -2,6% Platin (Spot) 905,55 907,75 -0,2% -2,20 +0,2% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,4% +0,01 +5,2%

Anziehende Rentenrenditen und die Aussicht auf steigende Leitzinsen setzten Gold unvermindert zu. Die Feinunze war für 1.213 Dollar zu haben und damit für 1 Prozent weniger als am Vorabend. Der Silberpreis zeigte sich derweil 3 Prozent schwächer, er lag aber bereits in der Nacht rund 10 Prozent im Minus. Im Handel wurde der zwischenzeitliche Absturz mit einen Handelsfehler erklärt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND / SONNTAGSTREND

Die SPD kann nach dem Beschluss der "Ehe für alle" in der Wählergunst leicht aufholen. Im "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, steigt die SPD um einen Prozentpunkt auf 25 Prozent. Die Union fällt in gleichem Maß auf 38 Prozent. Drittstärkste Kraft wären weiter die Linke mit 9 Prozent, gefolgt von Grünen und FDP mit je 8 Prozent. Die AfD verharrt mit 7 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Ende 2015.

NORDKOREA / USA

Nordkorea hat nach einem gemeinsamen Militärmanöver der USA und Südkoreas nahe seiner Grenze vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs gewarnt. Washington bringe die Halbinsel mit seiner "militärischen Provokation" an den Rand eines Atomkriegs, schrieb die staatliche Zeitung "Rodong" am Sonntag in einem Leitartikel. Sie warnte Washington und Seoul, nicht "mit dem Feuer zu spielen". "Jede kleine Fehleinschätzung" könne einen Atomkrieg und damit "zwangsläufig" einen neuen Weltkrieg auslösen.

UKRAINE-KONFLIKT

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Konfliktparteien im Osten der Ukraine aufgerufen, sich an das Waffenstillstandsabkommen für die Region zu halten. "Es wird immer noch gekämpft", sagte Guterres zu Beginn eines Treffens mit dem ukrainischen Ministerpräsident Wolodimir Groisman. Im Osten der der Ukraine gilt seit Ende Juni eine Waffenruhe, die bis Ende August anhalten soll. Dennoch kam es immer wieder zu kleineren Zusammenstößen, bei denen neun ukrainische Soldaten getötet und dutzende weitere verletzt wurden.

IRAK / IS

irakischen Regierungstruppen haben Mossul nach Regierungsangaben vollständig von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Der IS hatte Mossul 2014 erobert und von dort aus ein islamistisches "Kalifat" ausgerufen.

TÜRKEI / OPPOSITION

Mehrere hunderttausend Menschen haben sich am Sonntag in Istanbul zu einer Großkundgebung des türkischen Oppositionsführers Kemal Kilicdargolu versammelt. Die Veranstaltung im Stadtteil Maltepe am Marmara-Meer bildet den Abschluss eines mehr als dreiwöchigen "Marsches für Gerechtigkeit" des Oppositionsführers. Begonnen hatte Kilicdaroglu den Protestzug am 15. Juni, nachdem ein Istanbuler Gericht den CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu wegen eines Artikels über geheime Waffenlieferung an islamistische Rebellen in Syrien zu 25 Jahren Haft verurteilt hatte.

MILITÄRKOOPERATION / EU

Deutschland und Frankreich wollen beim gemeinsamen Ministerrat am 13. Juli in Paris die letzten Hindernisse für eine verstärkte militärische Zusammenarbeit innerhalb der EU aus dem Weg räumen. Wie der Spiegel erichtet, haben sich beide Seiten auf Eintrittsbedingungen geeinigt, die EU-Länder erfüllen müssen, die militärisch stärker kooperieren wollen.

CETA-ABKOMMEN

Das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada tritt am 21. September vorläufig in Kraft. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der kanadische Premierminster Justin Trudeau einigten sich auf dieses Datum, wie beide Seiten mitteilten. Vollständig in Kraft treten soll Ceta demnach, wenn die Parlamente aller EU-Mitgliedstaaten das Abkommen ratifiziert haben.

CHINA / INFLATION

Die Inflationsrate erhöhte sich im Juni um 1,5 Prozent. Bereits im Mai waren die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten für den Juni mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

ISLAND / RATING

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität von Island um eine Stufe auf A- von BBB+ hochgestuft. Der Ausblick sei positiv. Die externe Anfälligkeit der Volkswirtschaft des Landes sei deutlich vermindert worden. Hinzu komme das sehr hohe Pro-Kopf-Einkommen.

DEUTSCHLAND / KONTOÜBERPRÜFUNGEN

Deutsche Behörden prüfen einem Zeitungsbericht zufolge im Kampf gegen Steuerbetrug oder Sozialmissbrauch so oft wie nie zuvor Privatkonten. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien beim zuständigen Bundeszentralamt für Steuern 340.265 Abfragen eingegangen und damit 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Angaben des Bundesfinanzministeriums.

LKW-HERSTELLER / PREISABSPRACHEN

Spediteure sehen allein in Deutschland einen Milliardenschaden, weil Laster-Hersteller unerlaubt Preise abgesprochen haben. In Deutschland seien im fraglichen Zeitraum von 1997 bis 2011 knapp 1,1 Millionen Fahrzeuge betroffen gewesen, teilte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) laut "FAZ" mit. Wie hoch er den kumulierten Schadenersatzanspruch schätze, wollte ein Sprecher nicht sagen. Aber: "Von einem Milliardenbetrag kann man bestimmt reden - es geht um sehr viel Geld", zitiert ihn die Zeitung.

HENKEL

hält am Ziel weiterer Akquisitionen fest, Megadeals wie sie jetzt Bayer mit Monsanto wagt, sind aber unwahrscheinlich. Dies sagte Henkel-Chef Hans Van Bylen der Rheinischen Post. Akquisitionen seien "ein wichtiger Bestandteil unserer Wachstumsstrategie", sagte er. Es sei aber eher nicht denkbar, dass der Familienkonzern eine Übernahme wage, die mehr als die Hälfte des eigenen Unternehmenswertes von 49 Milliarden Euro koste.

BILFINGER

Der Umbau bei Bilfinger benötigt Zeit. "Es hat einige Zeit gedauert, bis Bilfinger in diese Situation gekommen ist, und es braucht Zeit, bis diese Situation nachhaltig geklärt ist und der Cashflow wieder anhaltend positiv ist", sagte Finanzvorstand Klaus Patzak der "Börsen-Zeitung". Bilfinger will bis Mitte nächsten Jahres 13 Einheiten mit insgesamt 150 Millionen Euro Umsatz abstoßen. "Fünf davon sind bereits verkauft, bei drei weiteren sind wir mitten im Verkaufsprozess", so Patzak.

BOSCH

Bosch will noch in diesem Jahr über den Einstieg in das Geschäft mit Batteriezellen entscheiden. Das sagte Bosch-Geschäftsführer Rolf Bulander der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Tochter Seeo forsche an einer Lithium-Festkörper-Batterie, die sicherer sein soll und mehr Energie speichern könne als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Möglich ist laut Bulander aber auch, dass sich Bosch für eine neue Generation von Lithium-Ionen-Batterien entscheidet.

KNORR-BREMSE / HALDEX

Der Streit zwischen Knorr-Bremse und seinem schwedischen Übernahmeziel Haldex spitzt sich zu. Das Münchener Unternehmen kritisiert die jüngsten Aussagen des Haldex-Boards, in denen das Gremium die Sinnhaftigkeit einer Aufrechterhaltung des Übernahmeangebots in Zweifel zieht. Haldex beruft sich dabei auf eine Rückmeldung des US-Justizministeriums, das die Transaktion derzeit ebenso wie die EU-Kommission auf eine kartellrechtliche Freigabe prüft.

PROCREDIT

Die auf Osteuropa ausgerichtete Bank Procredit wird nach der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Sie rechnet nun mit einem Nettowachstum des gesamten Kundenkreditportfolios von mehr als 8 Prozent. Bislang waren 5 bis 8 Prozent angepeilt worden. Für Eigenkapitalrendite und Kernkapitalquote bleiben die Prognosen unverändert. So wird eine Eigenkapitalrendite von 7 bis 9 Prozent angestrebt. Die Kernkapitalquote soll nach dem Verkauf der Institute in El Salvador und Nicaragua mehr als 13 Prozent erreichen.

NORSK HYDRO / SAPA

Der norwegische Aluminiumkonzern kauft den Joint-Venture-Partner Orkla bei Sapa heraus. Der Hersteller beispielsweise von Aluminiumprofilen werde dabei mit 27 Milliarden norwegischen Kronen bewertet, umgerechnet 2,8 Milliarden Euro. Norsk Hydro verspricht sich von der Transaktion Synergien von 200 Millionen Kronen jährlich, vor allem weil gebrauchtes Aluminium besser wiederverwertet werden kann.

COSCO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Die größte chinesische Reederei übernimmt den kleineren Wettbewerber Orient Overseas. 6,3 Milliarden US-Dollar legen die Chinesen auf den Tisch, um unter den Container-Reedereien nun auf den dritten Rang aufzusteigen.

DALIAN WANDA

Der chinesische Mischkonzern verkauft Hotels und verschiedene Kultur- und Tourismus-Projekte an den Immobilienentwickler Sunac China Holdings für 9,3 Milliarden US-Dollar. Sunac China mit Sitz in der Hafenstadt Tianjin wird 72 Hotels in China von Dalian Wanda und einen 91-prozentigen Anteil an 13 Kultur- und Tourismus-Projekten, darunter drei große Themenparks, übernehmen.

ONCOR

Der aktivistische Hedgefonds Elliott Management erwägt nach Angaben aus informierten Kreisen einen Gegengebot für den US-Stromnetzbetreiber Oncor. Er käme damit dem Investmentvehikel Berkshire Hathaway des Starinvestors Warren Buffett in die Quere, das 9 Milliarden Dollar für Oncor aufgeboten hat. Elliott ist der größte Anleihenbesitzer der bankrotten Energy Future Holdings Corp, die 80 Prozent an Oncor hält.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.