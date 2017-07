IRW-PRESS: ROCKCLIFF COPPER CORPORATION: Rockcliff kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1,2 Mio. $ an

Rockcliff kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1,2 Mio. $ an

Toronto, ON - 10. Juli 2017 - Rockcliff Copper Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCU) (FRANKFURT: RO0, WKN: A142TR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bis zu 20.000.000 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit anbietet und damit einen Bruttoerlös von bis zu 1.200.000 $ erzielen möchte (das Angebot).

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,12 $.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration im unternehmenseigenen Projekt Snow Lake in Manitoba und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Das Projekt Snow Lake beherbergt die höchstgradigen unerschlossenen Basismetalllagerstätten (Kupfer und Zink) im höffigen Bergbaucamp Snow Lake sowie Manitobas erste und höchstgradige ehemalige Golderzmine. Die Explorationsarbeiten werden geologische sowie geophysikalische luftgestützte und oberirdische Messungen ebenso wie Diamantbohrprogramme umfassen.

Qualifizierte Vermittler erhalten unter Umständen eine Barprovision von 7 Prozent des Werts der verkauften Einheiten sowie Vermittler-Warrants, die bis zu 7 % der Anzahl der verkauften Einheiten entsprechen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots eine Stammaktie von Rockcliff zu einem Preis von 0,06 $ zu erwerben

Sämtliche in Verbindung mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots. Das Angebot steht unter Vorbehalt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Insider des Unternehmens können im Rahmen des Angebots bis zu 950.000 Einheiten zeichnen. Die Insider-Käufe sind von den Anforderungen von Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung von Minderheitsaktionären kraft der Ausnahmen in den Abschnitten (Sections) 5.5 (b) und 5.7 (b) von MI 61-101 ausgenommen, da der Marktwert der Gegenleistung für die an die Insider ausgabefähigen Einheiten nicht über 25 Prozent der Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt.

Über Rockcliff Copper Corporation

Rockcliff ist ein kanadisches Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung, den Ausbau und die Zusammenlegung von noch nicht explorierten Metalllagerstätten mit hervorragenden Erzgehalten im aussichtsreichen Grünsteingürtel Flin Flon - Snow Lake in zentraler Lage des Bergbaucamps Snow Lake (Manitoba) konzentriert. Das unternehmenseigene Projekt Snow Lake mit mehr als 45.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des Bergbaucamps Snow Lake und beherbergt die Kupferlagerstätten mit den nicht geförderten NI 43-101-konformen Ressourcen mit dem höchsten Erzgehalt (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) und die Zinklagerstätten mit den nicht geförderten Ressourcen mit dem höchsten Erzgehalt (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Fallwinkel). Das Projekt Snow Lake beherbergt Manitobas erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte (Goldkonzessionsgebiet Laguna), eine NSR-Lagerstätte (Net Smelter Royalty) des Konzessionsgebiets Tower (Kupferlagerstätte T-1) und die oberflächennahe Zinklagerstätte MacBride nördlich von Snow Lake in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba).

Weitere Informationen erhalten Sie über: Rockcliff Copper Corporation Ken Lapierre, P.Geo- President & CEO- Mobil: (647) 678-3879- Büro: (416) 644-1752 klapierre@rockcliffcoppercorp.com - CHF Capital Markets Cathy Hume, CEO Büro: (416) 868-1079 DW: 231 cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40311 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40311&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77288 Q1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77288Q1037

AXC0052 2017-07-10/08:52