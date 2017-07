Weiter zurückhaltend verhielten sich die Anleger an den europäischen Börsen zu Wochenschluss. Selbst gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten konnten die Stimmung nicht wirklich verbessern. Der EuroStoxx 50 rettete sich gegen Schluss noch knapp ins Plus, auch der DAX konnte leicht zulegen, CAC40 und FTSE beendeten hingegen den Tag mit leichten Abgaben. Sorgen um eine straffere Geldpolitik der Notenbanken, politische Spannungen rund um das Thema Nordkorea sowie Bedenken in puncto Bewertungsniveau nach dem starken Lauf im ersten Halbjahr belasteten die Börsen weiterhin. Zu den Favoriten der Investoren zählten Technologie und Versorger mit jeweils 0,6% Plus, Medienunternehmen bildeten mit 1,4% Minus das Schlusslicht, auch Energiewerte waren weiterhin schwach. Für...

