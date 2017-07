Die Aktie von BASF präsentiert sich weiter in schwacher Verfassung. Nun belastete auch noch ein negativer Analystenkommentar von Bernstein. So stuft Analyst Jeremy Redenius die DAX-Titel, weiter mit "Underperform" ein. Er sieht den fairen Wert unverändert nur bei 70,00 Euro und warnt vor "exzessiv hohen Kapazitäten" im Pflanzenschutzgeschäft in Brasilien.

