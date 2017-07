Frankfurt - Die zuletzt veröffentlichten US-Daten lassen keine Zweifel an der Robustheit der Konjunktur aufkommen, so die Analysten der Helaba. Wichtige Stimmungsindikatoren hätten positiv überrascht und auch der Arbeitsmarkt sei in einer sehr guten Verfassung - wenngleich der Anstieg der Stundenlöhne weiterhin nur mäßig ausfalle.

