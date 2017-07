Der Rückzug von Volvo bewirkte einen Tagesverlust von 15 %, damit insgesamt rd. 20 % von der Spitze, und wir gehen wahrscheinlich in dieser Woche in eine neue Position. Merkwürdig genug: Vor vier Wochen wurde Deutz vielfach hochgestuft, was wir bereits bezweifelt hatten. Wer wusste mehr oder hatte anderes im Sinn? Der Rückzug von Volvo rechtfertigt jedenfalls keinen Abschlag dieser Art, aber er zeigt, wie empfindlich solche Kurse inzwischen geworden sind. 12 Titel im MDAX zeigen den ähnlichen Ansatz und allen gemeinsam ist: Sie haben in den vergangenen sechs Monaten mehr als 50 % zugelegt, was mit den Ergebnissen nicht im Einklang steht, und sie sind deshalb technisch hochgefährdet. 20 % billiger halten wir sofort die Hand auf. Das wird spannend.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info