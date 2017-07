Die umstrittene Gesundheitsreform der Republikaner, die Obamacare abschaffen soll, ist wohl erst einmal vom Tisch. Der Meinung sind zumindest die republikanischen Senatoren Bill Cassidy und John McCain.

Der ursprüngliche Entwurf der Republikaner für die umstrittene Gesundheitsreform ist nach Einschätzung von zwei gemäßigten Senatoren der Partei vermutlich "gestorben". Und den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, das von seinem Vorgänger Barack Obama geschaffene Gesetz fürs erste einfach abzuschaffen, halten die republikanischen Senatoren Bill Cassidy und John McCain gar für einen Rohrkrepierer.

"Wir wissen nicht, was der Plan ist", sagte Cassidy am Sonntag in der Sendung "Fox News Sunday". ...

