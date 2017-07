FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NCL XFRA CNE100001922 NEW CN LIFE INSUR.H YC1 0.062 EUR

UMCB XFRA US9108734057 UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 0.073 EUR

8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.412 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.035 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.184 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.307 EUR

HE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01 0.438 EUR

QHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.049 EUR

XFRA DE000HSH4H62 HSH NORDBANK MZC 11 13/18 0.000 %

D2L XFRA FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 12 2.100 EUR

51C XFRA DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 0.758 EUR

4FF XFRA CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 0.021 EUR

PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.071 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.034 EUR

XM8 XFRA BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 0.030 EUR

39A XFRA ES0105022000 APPLUS SERVICES SA EO-,10 0.130 EUR

GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 0.193 EUR