Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 86 auf 97 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Erstmals seit 2011 dürften Konsumgüterkonzerne in diesem Jahr wieder mit höheren Einkaufspreisen konfrontiert werden, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Branchenstudie vom Montag. Marktdaten sprächen dafür, dass dies aber an die Kunden weitergegeben werden könne. Weitere Preiserhöhungen dürften nun aber schwerer fallen. Zwar senkte Collett seine Schätzungen für Beiersdorf, gestiegene Bewertungsmultiplikatoren hätten aber zu einem höheren Kursziel geführt./tih/ck

ISIN: DE0005200000