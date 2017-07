Bei Brenntag sieht es charttechnisch gar nicht gut aus. Nach einem doppelten Hoch um 56 Euro befindet sich die Aktie unterhalb der 200-Tage-Linie im Abwärtstrend. Mit einem Mini Future Short auf die Brenntag-Aktie kann sich bei fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 88 Prozent ergeben.

Ende Februar und Anfang Mai erreichte die Aktie von Brenntag ein doppeltes Hoch um 56 Euro. Danach ging es, den Regeln folgend, abwärts. Die Notierungen befinden sich im Abwärtstrend, der aktuell zwischen 47 und 51,30 Euro beschrieben werden kann. In der Trendbewegung versuchte die Aktie in den letzten Tagen den Ausbruch nach oben, scheiterte allerdings an der aktuell bei 51,83 Euro ...

