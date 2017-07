Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Optikerkette Fielmann nach überraschend starken Quartalszahlen von AB Foods auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Vor allem das Wachstum der Billigkleidungs-Marke Primark sei der Grund für die positiven Zahlen von AB Foods, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Montag vorgelegten Branchenstudie zu europäischen Einzelhändlern ohne Berücksichtigung des Nahrungsmittelbereichs. In der neuen Woche stünden weitere Berichte an, etwa von Marks & Spencer./ck/gl

