Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat heute mitgeteilt, dass man die unter Do-It-Yourself (DIY)-Kunden führende dänische Marke Silvan von der Stark Group A/S, einer Tochter von Wolseley plc, voraussichtlich im dritten Quartal 2017 übernehmen will.

Silvan wurde 1968 gegründet und betreibt derzeit mit seinen etwa 1.400 Mitarbeitern 42 DIY-Baumärkte sowie einen Online-Shop. Angeboten werden neben Baumaterialien auch Produkte für den Gartenbedarf. Wie es in der heutigen News von AURELIUS ...

