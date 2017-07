In ihrem aktuellen Barometer bewertet die KFM Deutsche Mittelstand AG die Wandelanleihe der publity AG (A169GM) weiterhin als "attraktiv" mit vier von fünf möglichen Sternen. Die publity AG sei als Spezialist im Asset Management von Gewerbeimmobilien weiterhin auf Wachstumskurs und der angehobene Ausblick für die Assets under Management für die Jahre 2017 und 2018 untermauern dies, so die KFM.

Aufgrund der geplanten Ergebnisentwicklung ist von weiterhin hohen Dividendenzahlungen auszugehen, die in den nächsten Jahren zu einer sukzessiven Reduzierung des Wandlungspreises führen werden. Die Wandlungsprämie beträgt derzeit etwa 16 Prozent (Aktienkurs von 35,885 Euro vom 07.07.2017). Durch einen steigenden Aktienkurs bzw. einen rückläufigen Wandlungspreis aufgrund laufender Dividendenzahlungen erscheint ein zusätzlicher Ertrag aus der Wandlung der Anleihe während der Laufzeit bis 2020 weiterhin wahrscheinlich, schildert die KFM in ihrer Barometer-Begründung. Aufgrund des anhaltenden Wachstumskurses der publity AG, der Rendite von 3,86% p.a. (Kurs von 98,90% am 07.07.2017) und der gestiegenen Attraktivität der Wandlungsmöglichkeit wird die 3,50%-publity-Wandelanleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet.

publity-Wandelanleihe

WANDELANLEIHE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...