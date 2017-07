Als Tesla (WKN:A1CX3T) am Montag die Auslieferungszahlen des zweiten Quartals veröffentlichte, machten sich die Investoren Sorgen um die große Differenz zwischen Produktion und Auslieferung. Die Investoren haben gesehen, dass die Produktionskapazitäten größer waren als die Nachfrage gegen Ende des Quartals, selbst nachdem man die Probleme bei der Herstellung der 100 kWh-Batterie berücksichtigt hatte. Tesla sprach diese Probleme am Freitag während einer Presseerklärung an.



Um etwas Kontext zu geben: Tesla teilte mit, wie viele Fahrzeuge sich auf den Weg zu den Kunden befunden hätten. Das Unternehmen sagte, dass man 25.708 Fahrzeuge im letzten Quartal produziert habe. Davon wurden nur gut 22.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...