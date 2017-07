Amsterdam, 28. Juni 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, und Mobike, die weltgrößte Plattform für das Smart-Bike-Sharing, haben die Erweiterung ihrer Partnerschaft bezüglich einer sicheren Internetverbindung für die Fahrradflotte von Mobike angegeben.

Das Cinterion M2M-Modul (http://www.gemalto.com/m2m/solutions/modules-terminals/industrial/ehs5) und das Machine Identification Module (http://www.gemalto.com/m2m/solutions/mim) (MIM) sind in die Smart-Bike-Sperre eingebettet, um Positionsdaten zu senden und die Sperre remote zu betreiben. Da Gemaltos Module bei den namhaften Netzwerkbetreibern weltweit vorzertifiziert sind, kann Mobike durch die Zusammenarbeit seinen Service schneller und unkomplizierter, weltweit einführen und in der Zukunft mit weiteren verbundenen Services ausbauen.

Intelligente Lösung treibt den boomenden Bike-Sharing-Markt an

Mobikes IoT-basierte Bike-Sharing-Lösung ermöglicht es Nutzern, mit einer Mobike-App bequem und in Echtzeit die genaue Position der nächstgelegenen Fahrräder zu ermitteln. Dies ist umso wichtiger, da - im Gegensatz zu anderen Bike-Sharing-Services - die Mobike-Plattform mit Hilfe dieser intelligenten IoT-basierten Lösungen, den Zustand jedes Fahrrads überwachen, Hotspots verwalten und ihre Fahrradflotte gemäß der bestehenden Nachfrage verteilen kann. Dadurch können die Sicherheit und Betriebseffizienz erhöht und ungedeckte Mobilitätsbedürfnisse für den "letzten Kilometer" abgedeckt werden.

"Durch Innovation haben wir unsere führende Position erlangt und wurden zum führenden Smart-Bike-Sharing-Anbieter in China und der Welt. Unser nächster Meilenstein besteht darin, unsere IoT-basierte Lösung in mehr Ländern weltweit einzuführen und Pendlern einen praktischen Service zu bieten sowie zu einem gesünderen Lebensstil beizutragen", erklärte Joe Xia, Mitgründer und CTO von Mobike. "Die Erfolgsbilanz von Gemalto bei der Bereitstellung von sicheren End-to-End-Verbindungen und vorzertifizierten Lösungen hilft uns, nahtlose Verbindungen auf dem globalen Markt zu implementieren. Gemalto unterstützt uns in China und bei der Expansion in unsere ersten internationalen Märkte - Singapur und Manchester. Die laufende Zusammenarbeit ermöglicht es Mobike, seine Expansionspläne umzusetzen."

"Mobike ist in China äußerst erfolgreich und wir glauben, dass sich diese Erfolge auch auf andere Märkte mit einer zunehmenden Nachfrage nach bequemen und umweltschonenden Pendeln übertragen lässt", sagt Suzanne Tong-Li, SVP Großchina und Korea für Mobile Services und IoT und China President bei Gemalto. "Verbundene Fahrräder bieten ein großes Potenzial für zusätzliche Mobilitätsmöglichkeiten, z. B. On-Demand Connectivity, biometrische Authentifizierung, Personalisierungsdienste nach Benutzerpräferenz und andere Mobilitätsdienste."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/companyinfo/digital-security) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, vom Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (http://twitter.com/gemalto).

Picture (http://hugin.info/159293/R/2119304/807104.png)

Pressemitteilung (PDF) (http://hugin.info/159293/R/2119304/807099.pdf)



