Frankfurt am Main (ots) -



- Preis für Start-ups ab Gründungsjahr 2012 - Preisgeld insgesamt 35.000 Euro - 16 Landessieger und ein Bundessieger werden ausgezeichnet - Ein Sonderpreis und ein Publikumspreis sind ausgelobt



Noch bis zum 1. August können sich erfolgreiche Gründer und Unternehmensnachfolger, deren Unternehmen im Jahr 2012 oder später gestartet sind, für den diesjährigen, insgesamt mit 35.000 EUR dotieren KfW Award GründerChampions bewerben.



Bereits seit dem Jahr 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe mit ihrem renommierten Wettbewerb junge Unternehmen aus Deutschland aus, die für ihre innovativen Ideen öffentliche Anerkennung erfahren sollen. Die Jury besteht aus erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW Bankengruppe, Politik, Wirtschaftsverbänden, Landesförderinstituten sowie Medienvertretern. Sie bewerten alle Konzepte nach Innovationsgrad sowie Kreativität und prüfen, ob soziale Verantwortung übernommen wird. Maßgeblich ist auch, wie umweltbewusst die Umsetzung erfolgt und ob Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen oder erhalten werden.



Pro Bundesland wird ein Unternehmen ausgezeichnet. Alle 16 Gewinner erhalten 1.000 Euro und werden zur feierlichen Prämierung am 12. Oktober nach Berlin eingeladen. Dort wird der Bundessieger unter ihnen bekannt gegeben, der weitere 9.000 Euro erhält. Außerdem vergibt die Jury, die aus Experten der Gründerszene besteht, einen Sonderpreis, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Die Gäste der Preisverleihung wählen per Live-Abstimmung des Weiteren einen Publikumssieger (zusätzliches Preisgeld 5.000 Euro). Alle Preisträger erhalten neben dem Preisgeld und der Einladung nach Berlin die Möglichkeit der Teilnahme an einem Seminar der impulse-Akademie und Unterstützung bei der Veröffentlichung ihrer Erfolgsgeschichte durch eine PR-Agentur.



Interessierte können sich also noch bis zum 1. August 2017 online unter: www.kfw.de/award bewerben.



Hinweis: Weitere Informationen sowie das Online-Formular für die Bewerbung beim KfW Award GründerChampions finden interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer unter www.kfw.de/award. Dort finden Sie zudem Portraits der bisherigen Preisträger.



OTS: KfW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41193 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2



Pressekontakt: KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Kommunikation (KOM), Sybille Bauernfeind, Tel. +49 (0)69 7431 20380, Fax: +49 (0)69 7431 3266, E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.de