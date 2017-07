IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.: Veritas setzt weitere Schritte zur Errichtung einer hochmodernen Cannabis-Aufzuchtanlage

10. Juli 2017, Vancouver, B.C. - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Erhalt der Lizenz von Health Canada gemäß den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) die ersten Vorbereitungen auf den Bau einer modernen Cannabis-Aufzuchtanlage getroffen werden. Veritas Pharma hat über sein Tochterunternehmen Sechelt Organic Marijuana Corp. das Ausschreibungsverfahren eingeleitet und erwartet nun entsprechende Angebote für den Bau der geplanten Aufzuchtanlage.

Veritas-CEO Lui Franciosi erklärte: Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Veritas. Sechelt hat im Hinblick auf die Errichtung einer modernen Aufzuchtanlage für medizinisches Marihuana einen entscheidenden Schritt gesetzt und wir sind der Meinung, dass dies - in Verbindung mit den jüngsten Änderungen im Lizenzierungsverfahren (siehe Pressemeldung vom 6. Juni 2017) und dem Ausdruck der Besorgnis seitens der Bundesregierung hinsichtlich eines Kapazitätsengpasses bei der Marihuanaaufzucht - eine extrem positive Entwicklung für unser Projekt und unsere Aktionäre darstellt. Die Bundesregierung will bis 1. Juli 2018 eine Legalisierung von Marihuana für den Konsum als Genussmittel durchsetzen, und unser Ziel ist es sicherzustellen, dass unsere Produkte bis zu diesem Zeitpunkt die Marktreife erlangen. Ziel des Teams von Sechelt wird es sein, die wirtschaftlichsten Vorschläge auszuwählen, um das erforderliche Qualitätsniveau für unser medizinisches Marihuana auf effiziente Weise und ohne Kompromisse zu erreichen. Wir glauben, dass wir in der Lage sind, uns als erster kanadischer Produzent von hochwertigem Marihuana zu etablieren, dessen Wirksamkeitsprofil durch umfassende wissenschaftliche Studien belegt ist. Veritas befindet sich derzeit in einer großartigen Phase; es sind ausreichende Finanzmittel vorhanden und auch die Forschungs- und Produktionspläne werden den Vorgaben entsprechend umgesetzt.

Am 4. Juli 2014 hat Sechelt bei Health Canada einen Antrag auf Erteilung einer ACMPR-Lizenz für die Aufzucht/Herstellung und die Verarbeitung einer Jahresmenge von 4500 kg Marihuana gestellt und im Februar 2017 die Mitteilung erhalten, dass der Antrag nun die letzte Prüfungsphase durchläuft. Sechelt hat einen Pachtvertrag unterzeichnet, der die Option auf den Kauf einer 0,73 Acres großen eingezäunten Geotech-Industriefläche in einem rechtlich genehmigten Gebiet in Sechelt (British Columbia, Kanada) beinhaltet. Auf diesem Grundstück soll eine zweigeschossige Anlage mit einer Grundfläche von 20.000 Quadratfuß errichtet werden, in der eine Nutzfläche mit 6.800 Quadratfuß für die Keimung/Anzucht, eine Nutzfläche mit 3.000 Quadratfuß für die Vermehrung/Klonung sowie ein kleines Prüflabor und ein abgesicherter Lagerraum vorgesehen sind. Das Gebäude beinhaltet auch einen Verwahrungsraum (Sicherheitsstufe 9), der ausreichend Platz für eine weitere Steigerung der Produktionskapazitäten bietet. Die Gebäudeausgestaltung und die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen den Vorschriften der kanadischen Bundesregierung. Die Belegschaft von Sechelt besteht aus erfahrenen Mitarbeitern mit besten Kenntnissen in der Aufzucht, die sämtlichen Anforderungen der ACMPR-Lizenzierungsrichtlinien gerecht werden. Sechelt verwendet eine einzigartige Aufzuchtmethode ohne Einsatz von Düngemittel, die ein zu 100 % biologisches und kostengünstiges Wachstum beständiger Stämme bzw. Anbausorten begünstigt. Die geplanten Aufzuchträume sind im Hinblick auf Konzept und Konstruktion einzigartig; jeder Anlagenbereich erfüllt sämtliche Auflagen im Hinblick auf Belüftung und elektrische Beleuchtung. Darüber hinaus konzentriert sich Veritas bei seinen Aufzuchtmethoden auf eine rein biologische Bodenbehandlung, bei der das Besprühen mit chemischen Zusatzstoffen strikt ausgeschlossen ist. Letztendlich soll durch die einzigartige Bodenbeschaffenheit und das für die Aufzucht ideale Raumklima Marihuana von optimaler Qualität in optimaler Menge produziert werden.

Über Veritas Pharma Inc.

Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, sein geistiges Eigentum an CTL (Anbausorten und Züchtungen) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

Über Sechelt Organic Marijuana Inc.

Sechelt Organic Marijuana Corp. (Sechelt) wurde mit dem Ziel gegründet, ein lizenzierter Hersteller gemäß den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) zu werden. Im Jahr 2016 hat Veritas mit Sechelt - vorbehaltlich der Erteilung einer ACMPR-Lizenz - eine Kaufvereinbarung zur Übernahme sämtlicher Anteile (100 %) von Sechelt unterzeichnet. Diese Vereinbarung soll es Veritas ermöglichen zu wachsen und seine eigenen Cannabisstämme zu vermarkten.

Sechelt besitzt eine sichere gewerbliche Anlage samt Grundflächen und hat einen Pachtvertrag unterzeichnet, der die Option auf den Kauf einer 0,73 Acres großen eingezäunten Geotech-Industriefläche in einem rechtlich genehmigten Gebiet in Sechelt (British Columbia, Kanada) beinhaltet. Auf diesem Grundstück soll eine zweigeschossige MMPR-Anlage mit einer Grundfläche 10.000 Quadratfuß errichtet werden.

Über Cannevert Therapeutics Ltd.

CTL ist ein Privatunternehmen, das sich im Besitz einer Gruppe von Chemikern, Pharmakologen und anderen medizinischen Fachkräften befindet. CTL unterhält Büros auf dem Campus der University of British Columbia und hat von Health Canada die Genehmigung für die Durchführung von Forschungsarbeiten zu Cannabiszüchtungen erhalten. Veritas hat rund 1,5 Millionen $ in CTL investiert und besitzt dadurch seit April 2017 rund 80 % alle Eigentumsanteile an CTL. CTL hat mit Veritas auch ein Lizenzabkommen unterzeichnet, das Veritas zur Vermarktung aller von CTL entwickelten Produkte berechtigt.

Für das Board of Directors von Veritas Pharma Inc.

Dr. Lui Franciosi Dr. Lui Franciosi Chief Executive Officer

