Zürich (awp/sda) - Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport hat in Kanada einen neuen Kunden gewonnen. Die kanadische Swissport-Tochter übernimmt die Bodenabfertigungsdienste der mexikanischen Billigfluggesellschaft Interjet an zwei kanadischen Flughäfen. Ab dem 13. Juli werde Swissport die Dienste am Montréal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...