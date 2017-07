Beispielgebende Kooperation namhafter europäischer Hochschulen - Meldeverfahren bei AQ Austria abgeschlossen - Start im Herbst 2017 - Weltweites Interesse an innovativem Format



Innsbruck (ots) - Erfreuliche Nachrichten gibt es an der Unternehmerischen Hochschule®. Das für die Durchführung des Executive PhD Programms in Österreich erforderliche Meldeverfahren nach § 27 HS-QSG bei der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria konnte erfolgreich abgeschlossen werden.



Das vierjährige englischsprachige Doktoratsstudium wird ab Herbst 2017 gemeinsam von der Universität Antwerpen, der Antwerp Management School und dem Management Center Innsbruck an den Standorten Antwerpen/Belgien und Innsbruck/Österreich durchgeführt.



Das Executive PhD Programm entwickelt die Forschungskompetenz von Führungskräften und Managern/-innen und verknüpft wissenschaftliche Lösungsansätze mit aktuellen Herausforderungen und Fragestellungen im Management. Damit schließt es die Lücke zwischen wissenschaftlichen PhD-Studien und praxisorientierten Professional Doctorates (z.B. DBA).



Bereits die Ankündigung des Doktoratsstudiums im Frühjahr 2017 stieß auf großes internationales Interesse in Wissenschaft und Wirtschaft.



Information & Beratung: Sebastian Engels, BA +43 512 2070 - 2121 sebastian.engels@mci.edu



Detaillierte Informationen: https://goo.gl/8pPsWk



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: MCI Management Center Innsbruck Ulrike Fuchs Public Relations Tel. +43 (0)512 2070 1527 ulrike.fuchs@mci.edu www.mci.edu



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: MCI Management Center Innsbruck newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66904 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66904.rss2