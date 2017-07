Dabei teilt sich diese Menge laut Lanxess in 2,5 Mio. t Polyamide, das ist der Rohkunststoff, und 2,5 Mio. t Compounds, das sind mit Zuschlagstoffen veredelte Kunststoffe, auf. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in mehr als sechs Jahrzehnten hier am Standort eine so hohe Produktionstonnage erzielt haben. Und wir arbeiten mit Nachdruck daran, die Leistungsstärke unserer Anlagen weiter zu verbessern", erklärt Richard Weider, Leiter der globalen Produktion für technische Kunststoffe am Standort Uerdingen.

1 Rohkunststoff, mehr als 700 Compounds

Am Standort Krefeld befindet sich die größte von weltweit insgesamt sieben Produktionsstätten für technische Kunststoffe von Lanxess. Sie besteht aus einem Polymerisationsbetrieb für ...

