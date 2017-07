NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 135 Euro in die Bewertung aufgenommen. Henkel sei führend im Klebstoffsegment, verfüge über starke Marken und agiere in Märkten mit hohen Einstiegsbarrieren, schrieb Analyst Richard Taylor in einer Studie vom Montag. Nach einer Periode außergewöhnlicher Erfolge in puncto Unternehmenskultur, Margen und Aktienkursentwicklung rechne er bei dem Konsumgüterkonzern aber mit einem nun beschwerlichen Kurs, was das weitere Umsatzwachstum betreffe./tih/ck

