Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Leinwand statt Sonnenbrand: Mit dem limitierten "Fantastic Five"* Ticket sorgt CinemaxX für einen unvergesslichen Kinosommer. Vom 10. Juli bis zum 17. September 2017 beschert das "Fantastic Five" Ticket fünfmaliges Filmvergnügen für einmalige 29,90 Euro. Ob einmal zu fünft oder fünfmal allein - es gibt viele Möglichkeiten, das "Fantastic Five" Ticket in allen 29 CinemaxX Kinos sowie im Hamburger Holi Kino einzusetzen. Erhältlich ist der coole Deal fürs Kino ab dem 10. Juli 2017 unter www.cinemaxx.de/sommer und an den CinemaxX Kinokassen.



Mit "Fantastic Five" können sich Filmfans entweder einen coolen Kinoabend mit ihren vier besten Freunden, fünf Filme alleine oder z.B. zwei Doppel-Dates und einen Solo-Kinobesuch gönnen! Im Aktionszeitraum starten Leinwandhits wie: "Ich -Einfach unverbesserlich 3", "Spider-Man: Homecoming", Luc Bessons "Valerian", Stephen Kings Verfilmung "Der Dunkle Turm", "Bullyparade - Der Film", "Planet der Affen: Survival" und viele mehr!



"Fantastic Five": So geht's



- Ticket ab dem 10. Juli (12:00 Uhr) unter www.cinemaxx.de/sommer oder direkt im CinemaxX sichern (lokale Öffnungszeiten beachten)



- die je fünf QR-Codes zum Abreißen vom 10. Juli 2017 bis zum 17. September 2017 direkt an der Kinokasse oder Ticketautomaten zum Wunschfilm einlösen (MAXXIMUM 3D mit Aufpreis)



- der Film und die Kombination der Anzahl der Besuche sind frei wählbar: So können alle Codes für einen Film oder auch für fünf unterschiedliche Vorstellungen eingesetzt werden



- Tipp: Via Online-Reservierung im Vorfeld die besten Plätze für den sichern Lieblings-Sommer-Blockbuster sichern, denn die Reservierungsgebühr ist bereits enthalten



Weitere Infos zum "Fantastic Five" Ticket sowie die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es unter www.cinemaxx.de/sommer. Fragen zum Ticketkauf, zu Reservierungen und Co. beantwortet das CinemaxX Service Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmenden CinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 80 69 69**.



Alle teilnehmenden CinemaxX Kinos im Überblick:



Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Holi, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.



*Das "Fantastic Five" Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Gültig in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos für fünf 2D-Kinotickets im Aktionszeitraum (3D Aufpreis 3 Euro). Das "Fantastic Five" ist nicht online einlösbar, sondern nur an den CinemaxX Kinokassen. First Class Säle, VIP-Sitze und Premium-Seats können gegen Aufpreis dazu gebucht werden. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Altersbeschränkungen im Rahmen der FSK-Freigabe möglich. Detailliertere Aktionsbedingungen: www.cinemaxx.de/sommer



**Es fallen die Kosten für eine Verbindung in das deutsche Festnetz an; die Kosten aus dem Mobilfunknetz können abweichen.



OTS: CinemaxX Holdings GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9588.rss2



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Maja Nevestic Tel: 040 450 68 179 Mail: maja.nevestic@cinemaxx.com