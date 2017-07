Great Basin Scientific (ISIN US39013L8827 / GBSN.OTCQB / 1GBQ.STU / WKN A2DP20) läßt in den letzten Tagen durch eine Trendumkehr im Chart und positive Meldungen aufhorchen und verdient deshalb ein genaueres Hinsehen. Immerhin hat die Firma zugelassene medizinische Diagnosegeräte im Programm, die auch Käufer finden (Krankenhäuser) und haben Weiteres in der Pipeline.Mit Grauen denken GBSN-Anleger an vergangene Zeiten mit toxischen Finanzierungen, unmäßige Dilution, Abstieg in den OTC-Keller und brutalen Re-Splits zurück, die vom ursprünglichen Depotwert praktisch nichts übrigließen und haben das Unternehmen aus ihren Depots und von der Watchlist verbannt. Selbst Zocker wagten sich nicht mehr so recht an diese "Spirale des Todes" heran, obwohl mehrmals bei kurzfristigen Rallyes hohe Spekulationsgewinne bis zu mehreren hundert Prozent zu erzielen waren, wie nachfolgendem K...

Den vollständigen Artikel lesen ...