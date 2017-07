Die ÖVP-Europaabgeordnete Claudia Schmidt hat heute mit einem ungewöhnlichen Vorschlag aufhorchen lassen: Die will den Preiszuschlag für Pakete ins Ausland abschaffen - vergleichbar mit Roaming beim Handy. "Grenzüberschreitender Paketversand ist in der EU ungefähr drei bis fünf Mal so teuer wie innerhalb der Grenzen eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...