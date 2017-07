Die EU liebt bekanntlich Abkürzungen! Nun will sie die private Altervorsorge der Europäer auf-"pepp"-en. Ende Juni hat die EU-Kommission daher Vorschläge für eine Europa-Rente auf den Tisch gelegt.Mit dem Verordnungsentwurf für europäische Vorsorgeprodukte namens "Pepp" (Pan European Pension Product) will die Kommission europäische Qualitätsstandards für Altersvorsorgeprodukte festlegen. Dadurch wären diese Produkte EU-weit in andere Länder vergleichbar und übertragbar. Versicherungen, Banken, Fonds oder Vermögensverwalter dürften diese Produkte dann EU-weit anbieten. Europäische Bürger könnten ihre private Altersvorsolrge beim Umzug innerhalb der EU einfacher mitnehmen.Der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, befürwortet die Pepps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...