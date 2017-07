Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der europäischen Autobauer dürfte weiter zulegen, doch die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien zunehmend schwerer erreichbar, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Branchenstudie vom Montag. Mit Blick auf Daimler rechnet der Experte damit, dass der Konzern im zweiten Quartal von einem prozentual zweistelligen Absatzwachstum in der Autosparte profitiert hat. Änderungen am Ausblick werde es nicht geben, da Daimler diesen bereits mit den Zahlen zum ersten Quartal angehoben habe./ck/la

