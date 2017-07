AMD konnte rückblickend auf das letzte Jahr eine bemerkenswerte Kursrally von rund +146 Prozent hinlegen. Diese eindrucksvolle Performance liegt nicht zuletzt daran - wie es der Titel schon verrät, am Hype von Kryptowährungen.Der Zusammenhang lässt sich dabei relativ einfach erklären. AMD sowie Nvidia (NVDA) sind Hersteller von Prozessoren, die hauptsächlich für Gratikkarten bzw. rechenintensive Arbeiten verwendet werden. Die User von Bitcoins und anderen Krypto-Währungen haben dabei relativ schnell erkannt, dass diese Prozessoren auch für das sogenannte Mining (z.B. Bitcoin-Mining) sehr effektiv sind. Mit dieser Methode kann man beispielsweise seinen eigenen PC in eine Gelddruckmaschine umwandeln und virtuelles Geld verdienen.Der hohe Kursanstieg an Bitcoin und anderen Krypro-Währungen lies somit auch die Nachfrage an AMD-Prozessoren stark steigen. Die Preise für AMD Grafikkarten der Serie...

