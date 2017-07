Wien - Credit Suisse Asset Management hat in Deutschland die Zahlung von Bestandsprovisionen für 15 Fonds eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Grund sei das 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), wie der Anbieter auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE erläutert habe.

