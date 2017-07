Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Bet-at-home von 112 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neue Gesetzgebung in Polen für die Wettbranche nahm der Analyst Robin Brass in einer Studie vom Montag zum Anlass, die Gewinnschätzungen für Bet-at-home etwas zu senken. Allerdings ändere die Gesetzgebung nichts an den Wachstumsaussichten des Online-Wettanbieters, zumal EU-Gerichte der auf eine monopolistische Wettindustrie zielenden Regelung in Polen eine Absage erteilen dürften. Die meisten Wachstumsaspekte preise die Aktie aber schon ein./bek/gl

