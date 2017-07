Die Privatbank Berenberg hat Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Trotz der günstigen Bewertung sei die Kursentwicklung der Aktie des Stahlhändlers der der Branchenkollegen hinterher gehinkt, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Montag. Das spannendste Thema für die Aktienstory Klöckner sei der elektronische Handel und weniger die Stahlpreise. Der Digitalisierungsprozess in der Stahlindustrie schreite rapide voran, seit das Unternehmen den bemerkenswerten strategischen Schritt in Richtung E-Commerce getan habe./ck/gl

