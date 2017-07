Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Planegg (pta027/10.07.2017/15:35) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX) hat einen Studienantrag eingereicht, um die erste klinische Studie des Unternehmens mit eigenen T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen als Immuntherapie zur Behandlung einer Reihe von Blutkrebsindikationen zu beginnen. Der Studienantrag wurde heute dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) als zuständige Behörde in Deutschland übermittelt. Wie zuvor bekannt gegeben erwartet Medigene, mit der Studie bis Ende 2017 zu beginnen.



Die Einreichung des Studienantrags führt innerhalb der nächsten fünf Monate zu einer abschließenden Meilensteinzahlung von zwei Millionen Euro von der Medigene AG an die ehemaligen einbringenden Gesellschafter der Medigene Immunotherapies GmbH (vormals Trianta Immunotherapies GmbH) voraussichtlich durch Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital. Die Meilensteinzahlung wurde im Rahmen der Akquisition von Trianta im Januar 2014 als Teil des Kaufpreises vereinbart. Mit dieser dritten und letzten Meilensteinzahlung wird der vollständige Kaufpreis von etwa zehn Millionen Euro vollständig beglichen sein.



