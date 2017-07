Ein monatlicher Indikator für die Marktstimmung ist der Sentix Konjunkturausblick. Dieser misst Lage und Erwartungshaltung der globalen Konjunktur und des Aktienmarktes. Doch seit einiger Zeit kommt Unischerheit auf: Trump liefert nichts Konjunkturfreundliches und Mario Draghi hält die Anleger mit einer möglichen Straffung der Geldpolitik in Atem. Alles was im Monat Juli bewegt und welche Auswirkugen auf den Gesamtmarkt zu erwarten sind, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Patrick Hussy, Sentix die Erwartungen der Umfragen zum Goldpreis, der Inflation und dem Rentenmarkt.