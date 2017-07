Dow Jones - Bislang kein Durchkommen

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

es ist ein zähes Ringen in den vergangenen Tagen zwischen Bullen und Bären in den US Indizes. Auf der Unterseite wurden die Idealziele bislang verfehlt, auf der Oberseite ist trotz der Erholung am Freitag der charttechnische Befreiungsschlag bislang nicht gelungen. Es bleibt aktuell folglich ein Geduldsspiel.

Zumindest einen kurzfristigen Buytrigger hat der Index bei 21.425 Punkten am Freitag erreicht, scheiterte dort aber wiederholt. Sollte der Ausbruch per Stundenschlusskurs über 21.425 Punkte in den kommenden Stunden gelingen, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung starten mit Zielen bei 21.506 und 21.535 Punkten.

Auf der Unterseite hat sich der EMA50 Stunde in den letzten Handelsstunden am Freitag als solide Unterstützung erwiesen. Er verläuft bei gut 21.400 Punkten. Solange der Index diese Marke verteidigt, bestehen folglich Anstiegschancen. Bärischer würde sich das Chartbild dagegen gestalten, sollte das jüngste Zwischentief bei 21.308 Punkten in Verbindung mit dem wenige Punkte darunter laufenden EMA200 Stunde unterschritten werden. In diesem Fall dürfte der Dow Jones Industrial Average® zügig auf 21.197 Punkte nachgeben.



Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.06.2017 - 10.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2012 - 01.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

