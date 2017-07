Der Euro hat sich heute, am Montag im späten europäischen Handel kaum verändert gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1392 US-Dollar, nach 1,1398 in der Früh.Insgesamt bewegte sich der Euro zum Wochenstart in enger Bandbreite seitwärts. Neue Impulse blieben am Nachmittag aus, nachdem der Datenkalender in den ...

