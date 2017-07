Frankfurt - Gold kam am Freitag im Zuge besser als erwarteter US-Arbeitsmarktdaten stark unter Druck und fällt zum Wochenauftakt weiter auf ein 4-Monatstief von 1.205 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.In Euro gerechnet markiere Gold bei knapp 1.060 EUR je Feinunze ein 17-Monatstief. In den USA seien im Juni 222 Tsd. neue Stellen geschaffen worden. Die US-Notenbank FED dürfte sich in ihrer optimistischen Auffassung hinsichtlich des Arbeitsmarktes bestätigt sehen und ihre Geldpolitik weiter normalisieren. Der abermalige Preisrutsch von Gold am Freitag sei mit ETF-Abflüssen von sechs Tonnen einhergegangen. In der gesamten letzten Woche seien es 22,6 Tonnen gewesen, was dem größten Wochenabfluss seit Mitte Dezember entspreche. Den Silber-ETFs seien am Freitag dagegen zwar fast 74 Tonnen zugeflossen. Diese hätten aber nicht verhindern können, dass Silber zum Start der neuen Handelswoche auf ein 15-Monatstief von 15,2 USD je Feinunze falle. Das Gold/Silber-Verhältnis steige daraufhin auf 79, das höchste Niveau seit April 2016.

