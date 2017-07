Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Online-Wettanbieters Bet-at-home auf "Hold" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Kursrückschlag nach den vorangegangenen Gewinnen habe auch mit Sorgen über die neuen, restriktiveren Branchenregeln in Polen als drittgrößtem Markt des Unternehmens zu tun, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Montag. Die Branchenregeln hätten dem Unternehmen im zweiten Quartal aber nicht geschadet - dieses sei vielmehr sehr stark ausgefallen. Da Bet-at-home dortige Umsatzverluste in anderen Regionen wettmachen könnte, sehe sie dieses Problem nur als temporäre Belastung und den Kursrückgang der Aktie als mögliche Einstiegsgelegenheit./gl/la

AFA0075 2017-07-10/17:47

ISIN: DE000A0DNAY5