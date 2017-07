Lieber Leser,

der Ölpreis konnte sich in der vergangenen Woche zunächst erholen, nachdem die beiden US-Bestandsberichte deutlichen Abbau bei den Rohöl- und Benzinbeständen verzeichneten. Allerdings stieg die US-Produktion erneut deutlich an, weshalb der Preis seine Erholung nicht fortsetzen konnte. Auch scheinen Exporte ausgehend von der OPEC weiterhin auf einem höheren Niveau zu liegen, was die Kürzungen ein weiteres Mal infrage stellen lässt. Schauen wir in das Sentiment ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...