Tagesausblick für 11.07.: DAX bleiben vorsichtig. Immo-Aktien und Silber im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Zum Start in die neue Woche konnten die meisten Aktienindizes Aufschläge verbuchen. Die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag stützten die Wall Street. Heute zogen die hiesigen Märkte nach. Am Vormittag folgten starke Wirtschaftsdaten aus Europa. So legte der deutsche Export im Mai den fünften Monat in Folge zu - der längste Aufwärtstrend seit 2007. Zusätzliche Unterstützung bekamen die Märkte von stabilen Anleihen- als auch die Währungsmärkten. Euphorie mag jedoch nicht aufkommen.

Vielmehr warten Investoren auf die Rede von Fed-Chefin Janet Yellen bei den Ausschüssen des Kongresses und den Start der Berichtssaison in der zweiten Wochenhälfte. Anleger sollten zudem einen Blick auf Silber und die Aktien von Deutsche Lufthansa werfen.

Unternehmen im Fokus

Morgen stehen die Aktien von Deutsche Lufthansa und Fraport im Fokus, denn die Airline wird Verkehrszahlen für Juni veröffentlichen. Sie dürften auch ein Indiz für die Verkehrszahlen von Fraport liefern. Der Flughafenbetreiber gibt die Daten am Mittwoch bekannt.

Der Kurssturz der Anleihen in der vergangenen Woche hat unter anderem Immobilientitel kräftig nach unten gedrückt. Mit der heutigen Stabilisierung am Anleihenmarkt drehten die Aktien von Deutsche Wohnen, Patrizia Immobilien und Vonovia nach oben. Der Abwärtstrend ist zwar meist noch intakt. Anleger sollten die Titel jedoch im Auge behalten.

Das M&A-Karussell drehte sich heute wieder weiter. So gibt es verschiedenen Meldungen zufolge ein neues Übernahmeangebot für Stada in Höhe von EUR 66,25. Die Aktie schob sich daraufhin bis auf EUR 65,40 nach oben. Davon profitierte auch der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index. Ebenfalls im Fokus der Anleger war heute die Aktie von Hapag Lloyd. Das Papier profitierte vom geplanten Zusammenschluss von Orient Overseas International und Cosco. Bei den Nebenwerten fielen zudem die Aixtron (gute Stimmung im Halbleitermarkt) und Wirecard (Kooperation mit Tencent) positiv auf.

3 charttechnische Signale

Aurubis - Ausbruch aus dem Keil. Nächster Widerstand liegt bei EUR 73,40

Krones - nach Bodenbildung im Bereich von EUR 102 erfolgt

Silber - intraday-reversal. Slow Stochastic dreht nach oben

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.470/12.580/12.600/12.650 /12.700/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.200/12.360 Punkte

Der DAX® startete mit Aufschlägen in die neue Woche. Damit konnte die Unterstützung bei 12.360 Punkten verteidigt werden. Gelingt der Sprung über die 50%-Retracementlinie bei 12.470 Punkte hat der Index kurzfristig Luft bis 12.580 Punkte. Ausbruchs-Tradern könnten sich also in Kürze Tradingchancen bieten. Unterhalb von 12.350 Punkten droht derweil ein Rückgang bis 12.200 oder gar 12.000 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 31.03.2017 - 10.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.07.2011 - 10.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 49,69 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 72,34 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.07.2017; 17:39 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 31,79 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 22,06 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.07.2017; 17:39 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

