Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.478,06 +0,41% +5,70% Stoxx50 3.128,92 +0,40% +3,93% DAX 12.445,92 +0,46% +8,40% FTSE 7.370,03 +0,26% +3,18% CAC 5.165,64 +0,40% +6,24% DJIA 21.442,12 +0,13% +8,50% S&P-500 2.429,69 +0,19% +8,52% Nasdaq-Comp. 6.173,49 +0,33% +14,68% Nasdaq-100 5.686,04 +0,52% +16,91% Nikkei-225 20.080,98 +0,76% +5,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,9 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,51 44,23 +0,6% 0,28 -21,8% Brent/ICE 47,13 46,71 +0,9% 0,42 -19,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,55 1.213,22 -0,1% -0,67 +5,3% Silber (Spot) 15,62 15,61 +0,1% +0,01 -1,9% Platin (Spot) 901,10 907,75 -0,7% -6,65 -0,3% Kupfer-Future 2,64 2,64 -0,0% -0,00 +4,7%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street tritt zu Wochenbeginn weitgehend auf der Stelle. Lediglich die Technologiewerte verzeichnen erneut leichte Gewinne. Dabei wird von Investoren mit Spannung verfolgt, ob dies eine Eintagsfliege war oder ob sich ein längerfristiger Trend ausbildet. Die Stimmung wird nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag als weiter positiv beschrieben. Daneben bleibt die Geldpolitik der Notenbanken ein Dauerthema. Zudem läuft allmählich die Berichtssaison zum zweiten Quartal an. Am Freitag legen mehrere große Bankhäuser ihre Quartalszahlen vor. Am Aktienmarkt stehen weiter Tesla im Fokus. Nachdem die Aktie in der Vorwoche um 13 Prozent abgesackt war und auch im frühen Handel weiter unter Druck stand, hat sie mittlerweile den Sprung ins Plus geschafft und legt um 0,4 Prozent zu. Am Wochenende ist das erste Auto des neuen Typs Model 3 vom Band gerollt. Mit einem Kursabschlag von 7,4 Prozent zeigt sich die Aktie von Best Buy. Hintergrund sind Kreisemeldungen über einen verschärften Wettbewerb durch Amazon. Nach enttäuschenden Studienergebnissen hat Inotek Pharmaceuticals die Reißleine gezogen und will nun alle strategischen Optionen prüfen. Die Aktie saust um knapp 51 Prozent nach unten. Dagegen schießen Clubcorp um 30 Prozent nach oben. Der Betreiber von Golf- und Country-Clubs wird von dem Beteiligungsunternehmen Apollo Global Management für 1,1 Milliarden Dollar übernommen. Die Apollo-Aktie verliert 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen sind mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Das Ergebnis des G20-Gipfels vom Wochenende in Hamburg wurde positiv gewertet: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagte ein Marktteilnehmer. Leicht positiv für die gesamte Branche bewertete ein Aktienhändler die andauernde Konsolidierung im Reederei-Bereich. Mit der Übernahme von Orient Overseas durch die chinesische Cosco entsteht die drittgrößte Container-Reederei der Welt. Orient Overseas legten um 20 Prozent zu. Hapag Lloyd gewannen 7,3 Prozent und Moeller Maersk in Kopenhagen 4 Prozent. Wie weithin erwartet, haben Bain Capital und Cinven einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Stada gestellt. Die Konditionen wurden leicht angepasst: So wird die Annahmeschwelle auf nunmehr 63 Prozent gesenkt, hier war das erste Gebot gescheitert. Beim Preis gab es eine kleine Verbesserung auf 66,25 Euro. Die Bafin hat dem Antrag von Bain und Cinven bereits stattgegeben. Stada schlossen 1,4 Prozent höher bei 65,38 Euro. GFT brachen nach einer Prognosesenkung um 10,7 Prozent ein. Ursache für die Gewinnwarnung waren Kostensenkungsmaßnahmen zweier Großkunden. Im DAX gewannen Eon (plus 2,2 Prozent) nach einer Hochstufung aus dem Hause HSBC, während die Analysten der UBS die Lufthansa (minus 0,4 Prozent) auf Neutral gesenkt haben. Brenntag stiegen im MDAX um 1,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung der HSBC.

Der Börsengang des Fintech-Unternehmens Naga Group lief hervorragend. Als erster Kurs wurden am Morgen 3,60 Euro festgestellt, der deutlich über dem Ausgabekurs von 2,60 Euro lag. Die Aktie schloss bei 7 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.15 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1398 -0,04% 1,1403 1,1388 +8,4% EUR/JPY 130,07 -0,10% 130,21 129,90 +5,8% EUR/CHF 1,1010 +0,16% 1,0992 1,0988 +2,8% EUR/GBP 0,8848 +0,13% 0,8836 1,1313 +3,8% USD/JPY 114,11 -0,08% 114,21 114,08 -2,4% GBP/USD 1,2883 -0,17% 1,2905 1,2883 +4,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen haben die positiven Vorzeichen dominiert. Gestützt wurde der Aktienmarkt von einem positiv interpretierten US-Arbeitsmarktbericht. Während Inflationsdaten auf Erzeuger- und Verbraucherbasis in China die Erwartungen getroffen hatten, erklärten Händler die Verluste in Schanghai mit bevorstehenden Börsengängen. Anleger hätten Geld von der Börse abgezogen, um Kapital für die Neuzugänge parat zu halten. Am Wochenende hatten die chinesischen Regulierungsbehörden neun Unternehmen Grünes Licht für den Gang aufs Parkett gegeben. Da die Börse in Shenzhen die meisten Debütanten aufnehmen muss, verlor der dortige Leitindex etwas deutlicher. Nach dem niedrigsten Schluss seit drei Wochen eroberte der Nikkei die 20.000-Punkte-Marke zurück. Der Yen fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten und stützte damit den japanischen Aktienmarkt. Auch an den übrigen Handelsplätzen wurde überwiegend auf den US-Arbeitsmarkt als stützendes Element verwiesen. In Sydney endete eine dreitägige Durststrecke, der S&P/ASX-200 legte um 0,4 Prozent zu. Anfänglich höhere Aufschläge wurden jedoch nicht gehalten. Vor allem der Finanzsektor stützte den australischen Markt. Im neuseeländischen Wellington drehten die Kurse sogar ins Minus und schlossen auf dem tiefsten Stand des Monats. Belastet wurde der Leitindex von Auckland International Airport, die nach Gewinnmitnahmen um 2,3 Prozent nachgaben. Der chinesische Mischkonzern Dalian Wanda verkaufte Hotels und verschiedene Kultur- und Tourismusprojekte an den Immobilienentwickler Sunac China Holdings für 9,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von Sunac China waren zeitweise an der Börse in Honkong vom Handel ausgesetzt. Wanda Hotel Development schossen um 46,6 Prozent in Hongkong in die Höhe. Orient Overseas schnellten ebenfalls in Hongkong um 19,3 Prozent empor. Die größte Reederei Chinas wird noch größer: Cosco Shipping vereinbarte die Übernahme des kleineren Wettbewerbers Orient Overseas. Cosco stemmt das Gebot gemeinsam mit dem Hafenbetreiber Shanghai International Port. Cosco zogen um 4,7 Prozent in Hongkong an und stiegen auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Staatsanwälte ermitteln im Abgasskandal auch bei Porsche

Nun ist auch der Sportwagenhersteller Porsche beim Abgasskandal in den Fokus der Justiz gerückt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat wegen eines "Anfangsverdachts des Betruges und der strafbaren Werbung" Ermittlungen gegen unbekannte Mitarbeiter des Automobilherstellers und eines US-Tochterunternehmens eingeleitet. Sie stehen nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer möglichen Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Pkw der Porsche AG.

Siemens geht juristisch gegen Krim-Lieferung von Turbinen vor

Dem Technologiekonzern Siemens liegen inzwischen nach eigenen Angaben Informationen vor, dass zumindest zwei der vier vom Unternehmen für das Projekt Taman in Südrussland gelieferten Gasturbinensätze auf die Krim verbracht worden sind. Dies sei gegen den Willen von Siemens geschehen. Siemens werde Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstatten, denn das Vorgehen stelle einen klaren Bruch der Lieferverträge mit Siemens dar.

Deutsche Börse beteiligt sich mit 10 Millionen Dollar an Trumid

Die Deutsche Börse steigt bei dem US-Unternehmen Trumid ein. Die Eschborner investieren 10 Millionen US-Dollar in eine Minderheitsbeteiligung an der Finanztechnologiefirma, die ein elektronisches Handelsnetz für Unternehmensanleihen anbietet.

Verbund von Anwälten erhöht Druck auf VW im Dieselskandal

Im Abgasskandal um Volkswagen haben ein Verbund von Juristen und zwei Verbraucherschutzorganisationen den Druck auf den Autohersteller erhöht. Unter der Führung des ehemaligen Bundesinnenministers Gerhart Baum wollen sie europaweit die Klagen gegen den Konzern koordinieren, juristisch zusammenarbeiten und Gutachten von Sachverständigen austauschen.

Deutsche Bahn verliert Marktanteile im Gütertransport

Die Deutsche Bahn konnte vergangenes Jahr im Gütertransport nicht von einem insgesamt höheren Aufkommen profitieren. Sowohl gegenüber Wettbewerbern auf der Schiene als auch gegenüber anderen Verkehrsträgern büßte die Bahn Marktanteile ein, wie aus dem Wettbewerbsbericht 2016 der Deutschen Bahn hervorgeht.

Naga Group haussieren am ersten Tag um 180 Prozent

Der Börsengang des Fintech-Unternehmens Naga Group war ein Erfolg auf ganzer Linie. Die Aktie schloss im Xetra-Handel bei 7,28 Euro, das war gegenüber dem Emissionspreis von 2,60 Euro ein Plus von 180 Prozent. Im Tageshoch war es sogar bis auf 7,50 Euro gegangen.

Sartorius-AR-Chef Picot ist verstorben

July 10, 2017 12:19 ET (16:19 GMT)

