GC Securities, eine Abteilung von MMC Securities LLC, ein in Vereinigten Staaten eingetragener Vermittlerhändler und Mitglied von FINRA/NFA/SIPC, verkündete heute die Plazierung von Principal-at-risk-Anleihen mit variablen Verzinsung, mit einen Basiswert von €200.000.000, durch eine neugegründete Zweckgesellschaft mit Sitz in Irland, Lion II Re-DAC, um Assicurazioni Generali S.p.A., eine italienische Versicherungsgesellschaft und Muttergesellschaft der Generali Gruppe zu unterstützen. Dieses ist das dritte mal, dass Assicurazioni Generali S.p.A. den Markt für Insurance-Linked Securities verwendet und zum ersten mal 144A-Katastrophenanleihen, um Entschädingungsschutz gegen Europa-Mehrfach-Risiken anzubieten.

Die Anleihe bietet vier Jahre pro Schadensereignis Schadensschutz für Europa Windstürme und Europa Überschwemmungen für ausgewählte europäische Länder und für Erdbeben in Italien. Es ist auch das erste Mal, dass die Europa-Flut in einer 144A-Katastrophenanleihe abgedeckt wurde.

GC Securities diente als Haupt-Strukturierer und Sole Bookrunner.

PRINCIPAL-AT-RISK-ANLEIHE MIT VARIABLER VERZINSUNG PROFIL

Size Covered Perils Scheduled Maturity Initial Annua l Modeled

Expected Loss Coupon €200,000,000 Europe windstorm, Italy earthquake and Europe flood July 15, 2021 2.24% Permitted Investments Yield 3.00%

ZITATE

James Nash, Vorstandsvorsitzender der Guy Carpenter International

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren kapital-agnostischen Ansatz in der europäischen Region erfolgreich angewandt haben sowie die allererste 144A-Katastrophenanleihe, die dem europäischen Hochwasser ausgesetzt ist, abgeschlossen haben. Diese Transaktion wurde optimiert, um den spezifischen Anforderungen von Generali an den aktuellen Appetit der Kapitalmarktinvestoren, und gleichzeitig den Rest des Risikotransferprogramms mit den Stärken des traditionellen Rückversicherungsmarktes, anzupassen."

Cory Anger, Global Head of ILS Structuring, GC Securities

"Generalis ausgewogene Strukturierungsentscheidungen bei der Erneuerung ihrer bisherigen Lion I-Deckung durch die Lion II-Katatrophenanleihen führten zu einer Ausweitung der gedeckten Risiken (auch in nicht modellierbaren Gebieten) und ist somit auch die erste in Euro ausgewiesene Katastrophenanleihe seit 2015 trotz negativer Zinssätze in der Eurozone. All dies wurde bei der niedrigsten Differenz zwischen dem Risk-Interest-Spread relativ zum Versicherungsrisiko (jährlich erwarteter Verlust) in der Geschichte des 144A-Katastrophenanleihemarktes erreicht. Wir sind geehrt, ausgewählt worden zu sein, die Strukturierung und alleinige Verteilung der Lion II-Anleihen zu leiten, um Generali's fortlaufenden Zentralisierungs- und Kapitaloptimierungsziele zu unterstützen, um dabei die besten Auftragsedingungen zu erreichen."

Chi Hum, Global Head of ILS Distribution, GC Securities

"Generali's Entschedung, Lion II Re weg von dem typischen späten Q3- und/oder Q4-Zeitrahmen für Europa-Risiken zu sponsern, wurde mit der breiten und robusten Unterstützung von mehr als 20 Investoren belohnt, die es erlaubten, das Geschäft fast 15% niedriger als das niedrigste Ende der ersten Anleitung zu halten. Die große Ausführung der Lion I und Lion II Anleihen ist ein Beleg dafür, dass die Investorengemeinschaft den Ruf von Generali als erstklassiges globales Versicherungsunternehmen anerkennt, das versucht, sein Rückversicherungskapazitätsprogramm auf Kapitalmärkte zu diversifizieren, und wir erwarten eine robuste Investorenunterstützung für zukünftige Generali-Emissionen.

Über Guy Carpenter

Guy Carpenter Company, LLC ist ein weltweit führender Risiko- und Rückversicherungsspezialist.

Guy Carpenter ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marsh McLennan Companies (NYSE: MMC), einem weltweiten professionellen Dienstleistungsunternehmen, das Kunden Beratung und Lösungen in den Bereichen Risiko, Strategie und Menschen anbietet.

Wertpapiere oder Anlagen, soweit anwendbar, werden in den Vereinigten Staaten durch GC Securities, eine Division von MMC Securities LLC, einem US-registrierten Broker-Händler und Mitglied FINRA NFA SIPC angeboten. Hauptbüro: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036. Telefon: (212) 345-5000. Wertpapiere oder Anlagen werden in der Europäischen Union von GC Securities, einem Geschäftsbereich der MMC Securities (Europe) Ltd. (MMCSEL) angeboten, der von der Financial Conduct Authority, dem Hauptbüro 25, der North Colonnade, Canary wharf, London E14 5HS zugelassen und reguliert wird. Rückversicherungsprodukte werden durch qualifizierte Tochtergesellschaften von Guy Carpenter Company, LLC platziert. MMC Securities LLC, MMC Securities (Europe) Ltd. und Guy Carpenter Company, LLC sind Tochtergesellschaften im Besitz von Marsh McLennan Companies. Diese Mitteilung ist nicht als Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung eines Angebots zum Kauf von Wertpapier-, Finanzinstrument-, Rückversicherungs- oder Versicherungsprodukten gedacht.

