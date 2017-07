Bremen (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Hamburg zu einer stärkeren Zusammenarbeit bei den norddeutschen Häfen aufgefordert. "Von niedersächsischer Seite aus ist die Tür immer offen", sagte Weil in einem Interview mit dem Bremer WESER-KURIER. Dies gelte vor allem für den von Bremen und Niedersachsen gemeinsam betriebenen Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. "Ich will mich nicht in Hamburger Angelegenheiten einmischen. Ich weiß nur, die Elbe stößt an ihre natürlichen Grenzen, die Container-Riesen werden immer größer, und der Jade-Weser-Port ist an der richtigen Stelle. " Der Regierungschef zeigte sich zuversichtlich, dass Wilhelmshaven 2018 beim Umschlag die Marke von einer Million Containern knacken werde.



Weil sprach sich außerdem für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition nach der Landtagswahl im Januar 2018 aus. "Ich mache gar keinen Hehl aus meiner Präferenz. Wenn ich mir einen Wahlausgang aussuchen dürfte, dann würde ich sehr gerne mit einer rot-grünen Mehrheit weiterregieren", sagte der Ministerpräsident. Rot-Grün habe gute Erfahrungen miteinander gemacht und könne auf breiter Front gute Ergebnisse vorweisen. "Das ist ja nicht selbstverständlich." Daher gelte die alte Fußball-Weisheit: "Never change a winning team."



