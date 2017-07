Der Börsenlaie wird es kaum glauben, doch tatsächlich liegt das Geld am Aktienmarkt oftmals auf der Straße. Profis wissen, wo die sicheren Prozente lauern und verdienen sich ein ums andere Mal eine goldene Nase. Inotek Pharmaceuticals (WKN: A14NFE) ist der nächste zuverlässige Rendite-Kandidat.

Nachdem mit unseren vergangenen "Merger-Plays" mindestens 50%, im Falle der aktuell wiedererstarkten Albireo Pharma (WKN: A2DF99) sogar 300% Kursgewinn zu holen waren, dürfte sich Inotek für frühzeitig positionierte Anleger nahtlos in diese Performance-Spanne einreihen. Zumindest dann, wenn die Merger-Spekulationen unter US-Investoren in den kommenden Wochen hochkochen.

25 Millionen Dollar geschenkt?

Inotek meldete am Freitag nachbörslich den Flop der Phase-2-Kombinationsstudie mit seinem einzigen Wirkstoffkandidaten Trabodenoson zur Behandlung des sogenannten Grünen Stars (Glaukom) des Auges. Die Ergebnisse rechtfertigen keine weitere Entwicklung der Substanz und Inotek kündigte an, schnell mit der Prüfung und Umsetzung strategischer Alternativen voranschreiten zu wollen. Hierfür wurde bereits der sehr renommierte Finanzdienstleister Perella Weinberg Partners als Berater an Bord geholt. Die Aktie verlor heute zeitweise ...

