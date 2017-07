Inotek Pharmaceuticals (http://www.inotekpharma.com/), bis letzten Freitag ein Unternehmen, welches den Wirkstoff "Trabodenoson" als Mittel gegen gewisse Erkrankungen des Auges (Okuläre Hypertension - spielt aber keine Rolle mehr) getestet hat, muss nach mehreren fehlgeschlagenen Studien nun nach neuen Wegen suchen, die Mittel seiner Aktionäre gewinnbringend einzusetzen (http://ir.inotekpharma.com/phoenix.zhtml?c=254118&p=irol-newsArticle&ID=2285174).Da Trabodenoson der einzige fortgeschrittene Wirkstoff mit Erfolgsaussichten war, ist die Firma nun prinzipiell "am Ende".Wie geht es nun weiter? Die Vergangenheit zeigt, dass private, nicht börsengelistete Unternehmen solche Firmen wie Inotek (Cash, keine Geschäftstätigkeit) gerne nutzen, um konstengünstig an der Börse gelistet zu werden und gleichzeitig Kapital aufzunehmen. In diesem "reverse merger" muss die Firma aber bewertet werden.Um zu einem inneren Wert der Aktie zu gelangen, bewerten...

Den vollständigen Artikel lesen ...